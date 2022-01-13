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13 Oca 2022 - 16:38

Tarım Kredi Market; A101 ve BİM Markette Resti Çekti! Peynir, Çay, Zeytin Yok Pahasına Satılıyor! Dolar Molar Dinlemedi, İndirdikçe İndirdi…

Vatandaşın kanayan yarası olan market ürünlerindeki zamlara karşın kısa bir süre önce A101, BİM market indirim yapmıştı. Şimdi ise bir atakta Tarım Kredi Marketten geldi ve resti çekti! Peynirden çaya, çaydan zeytine kadar sofraların olmazsa olmazı ürünleri yok pahasına satmaya başladı! Dolar molar dinlemeyen Tarım Kredi Market, indirdikçe indirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…