- 13 Oca 2022 - 16:38 G: 13 Oca 2022 - 16:45

Tarım Kredi Market; A101 ve BİM Markette Resti Çekti! Peynir, Çay, Zeytin Yok Pahasına Satılıyor! Dolar Molar Dinlemedi, İndirdikçe İndirdi…

Vatandaşın kanayan yarası olan market ürünlerindeki zamlara karşın kısa bir süre önce A101, BİM market indirim yapmıştı. Şimdi ise bir atakta Tarım Kredi Marketten geldi ve resti çekti! Peynirden çaya, çaydan zeytine kadar sofraların olmazsa olmazı ürünleri yok pahasına satmaya başladı! Dolar molar dinlemeyen Tarım Kredi Market, indirdikçe indirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Geçtiğimiz günlerde yaşanan dolar kurundaki hızlı yükseliş, market ürünlerindeki ve birçok alandaki ürünlerin zamlanmasına neden olmuştu. Dolar kurundaki yükseliş düşüşe geçmişti ama vatandaş zamlı ürünleri satın almaya devam etmişti. Tüm bunlara karşın ilk atak ise Tarım Kredi Marketten geldi! İşte vatandaşın cebini düşünen Tarım Kredi Market’in 7 – 16 Ocak arasında indirime eklediği ürünler…

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13 Oca 2022 - 16:38 Ankara- Yaşam

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
Metro Market Fiyatları Merak Uyandırdı! Fiyatları Gören A101 ve BİM Tir Tir Titreyecek! Şeker, Yağ, Un… Fiyatlar Dibe Çekildi, İndirim Üzerine İndirim… mask
Metro Market Fiyatları Merak Uyandırdı! Fiyatları Gören A101 ve BİM Tir Tir Titreyecek! Şeker, Yağ, Un… Fiyatlar Dibe Çekildi, İndirim Üzerine İndirim…
Tarım Kredi Market Fırsatçılara Dur Dedi! Tüm Marketlerle Yarışa Girdi; Ayçiçek Yağı 22 Lira, Salça 12 Lira, Un 10 Lira… Bedava Gibi! mask
Tarım Kredi Market Fırsatçılara Dur Dedi! Tüm Marketlerle Yarışa Girdi; Ayçiçek Yağı 22 Lira, Salça 12 Lira, Un 10 Lira… Bedava Gibi!
A101 Market İndirim Üzerine İndirim Yaptı! Ayçiçek Yağı 43TL, Un 16 TL, Şeker 16 TL… Tüm Ürünlerde Dibe Çekildi! BİM ve ŞOK Sessiz Kaldı, Köşeye Çekildi! mask
A101 Market İndirim Üzerine İndirim Yaptı! Ayçiçek Yağı 43TL, Un 16 TL, Şeker 16 TL… Tüm Ürünlerde Dibe Çekildi! BİM ve ŞOK Sessiz Kaldı, Köşeye Çekildi!
Migros Market Et ve Kıyma Fiyatlarına İndirim Uyguladı! Sadece 22 Liraya... Dolar Molar Dinlemedi, İndirim Üstüne İndirim Yaptı! “Resmen Yarı Fiyat!” mask
Migros Market Et ve Kıyma Fiyatlarına İndirim Uyguladı! Sadece 22 Liraya... Dolar Molar Dinlemedi, İndirim Üstüne İndirim Yaptı! “Resmen Yarı Fiyat!”
Tarım Kredi Market Zamlara İnat Resti Çekti! BİM Marketle Yarışa Girdi! 5 Kiloluk Un ve Ayçiçek Yağı Bile… Tarih Böylesini İlk Kez Görüyor! mask
Tarım Kredi Market Zamlara İnat Resti Çekti! BİM Marketle Yarışa Girdi! 5 Kiloluk Un ve Ayçiçek Yağı Bile… Tarih Böylesini İlk Kez Görüyor!
Migros Market Et ve Sucuk Fiyatlarına İndirim Yaptı! Et ve Sucuk Sadece 20TL, 30 TL, 50 Lira! Market Doldu Taştı, Bulanabilene Aşk Olsun! Koşun, Yetişin… mask
Migros Market Et ve Sucuk Fiyatlarına İndirim Yaptı! Et ve Sucuk Sadece 20TL, 30 TL, 50 Lira! Market Doldu Taştı, Bulanabilene Aşk Olsun! Koşun, Yetişin…
Tarım Kredi Ayçiçek Yağı Fiyatları Büyük Merak Uyandırdı! Ayçiçek Yağı 23TL, Un 33 TL, Şeker 33 TL… Tüm Ürünlerde Fırsatı Kaçırmayın! Yetişen Alacak, Sınırlı Sayıda… mask
Tarım Kredi Ayçiçek Yağı Fiyatları Büyük Merak Uyandırdı! Ayçiçek Yağı 23TL, Un 33 TL, Şeker 33 TL… Tüm Ürünlerde Fırsatı Kaçırmayın! Yetişen Alacak, Sınırlı Sayıda…
Ankara City Gros Market'ten İndirim Kararı! Raflar Bomboş Kaldı, Çaylar, Ayçiçek Yağı, Toz Şeker ve Tuvalet Kağıtları Bitti Bitecek! Ürünler Biraz Pahalı! mask
Ankara City Gros Market'ten İndirim Kararı! Raflar Bomboş Kaldı, Çaylar, Ayçiçek Yağı, Toz Şeker ve Tuvalet Kağıtları Bitti Bitecek! Ürünler Biraz Pahalı!
Şok Market Tüm Fiyatları İndirdi! Yağ, Şeker, Un… Eli Boş Göndermiyor, Sadece 60 Liraya Satıyor! Yetişen Alacak… mask
Şok Market Tüm Fiyatları İndirdi! Yağ, Şeker, Un… Eli Boş Göndermiyor, Sadece 60 Liraya Satıyor! Yetişen Alacak…
Migros Ayçiçek Yağı fiyatlarında Son Durum Merak Edildi: Ayçiçek Yağı 25TL, Un 38 TL, Şeker 9 TL… Alan Tam Bir Ay Rahat! 100 Liraya Poşet Poşet Alışveriş… mask
Migros Ayçiçek Yağı fiyatlarında Son Durum Merak Edildi: Ayçiçek Yağı 25TL, Un 38 TL, Şeker 9 TL… Alan Tam Bir Ay Rahat! 100 Liraya Poşet Poşet Alışveriş…
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Tarım Kredi Market; A101 ve BİM Markette Resti Çekti! Peynir, Çay, Zeytin Yok Pahasına Satılıyor! Dolar Molar Dinlemedi, İndirdikçe İndirdi… mask
Tarım Kredi Market; A101 ve BİM Markette Resti Çekti! Peynir, Çay, Zeytin Yok Pahasına Satılıyor! Dolar Molar Dinlemedi, İndirdikçe İndirdi…
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