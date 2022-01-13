Tarım Kredi Market; A101 ve BİM Markette Resti Çekti! Peynir, Çay, Zeytin Yok Pahasına Satılıyor! Dolar Molar Dinlemedi, İndirdikçe İndirdi…
Vatandaşın kanayan yarası olan market ürünlerindeki zamlara karşın kısa bir süre önce A101, BİM market indirim yapmıştı. Şimdi ise bir atakta Tarım Kredi Marketten geldi ve resti çekti! Peynirden çaya, çaydan zeytine kadar sofraların olmazsa olmazı ürünleri yok pahasına satmaya başladı! Dolar molar dinlemeyen Tarım Kredi Market, indirdikçe indirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz günlerde yaşanan dolar kurundaki hızlı yükseliş, market ürünlerindeki ve birçok alandaki ürünlerin zamlanmasına neden olmuştu. Dolar kurundaki yükseliş düşüşe geçmişti ama vatandaş zamlı ürünleri satın almaya devam etmişti. Tüm bunlara karşın ilk atak ise Tarım Kredi Marketten geldi! İşte vatandaşın cebini düşünen Tarım Kredi Market’in 7 – 16 Ocak arasında indirime eklediği ürünler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.