- 13 Oca 2022 - 17:34 G: 13 Oca 2022 - 17:52

Yasak Elma Dizisinin Çağatay’ından Eski Eşine Şok Sözler! Sarsıcı Bir Şekilde Boşanmıştı, Ağızları Açık Bıraktı! Öyle Bir Şey Dedi Ki…

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisinde Çağatay karakterine hayat veren Berk Oktay öyle açıklamalara yer verdi ki, sosyal medya kullanıcıları ise bunu eski eşine gönderme olarak yorumladı. Geçtiğimiz yıllarda olaylı bir şekilde boşanan Berk Oktay ve Merve Şarapcıoğlu günlerce magazin dünyasının konuşulan ismi olmuştu. Peki, Berk Oktay neler dedi?

Yakışıklığı ve duruşuyla milyonlarca genç kızın kalbinde olan başarılı oyuncu Savaşçı dizisinde göstermiş olduğu performansla adından sıkça bahsettirmişti. Savaşçı dizisinin final yapmasıyla birlikte ise yakışıklı oyuncu Berk Oktay Yasak Elma dizisine transfer olmuştu. Şimdi ise öyle bir şey dedi ki…

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13 Oca 2022 - 17:34 Ankara- Yaşam

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