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13 Oca 2022 - 17:34

Yasak Elma Dizisinin Çağatay’ından Eski Eşine Şok Sözler! Sarsıcı Bir Şekilde Boşanmıştı, Ağızları Açık Bıraktı! Öyle Bir Şey Dedi Ki…

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisinde Çağatay karakterine hayat veren Berk Oktay öyle açıklamalara yer verdi ki, sosyal medya kullanıcıları ise bunu eski eşine gönderme olarak yorumladı. Geçtiğimiz yıllarda olaylı bir şekilde boşanan Berk Oktay ve Merve Şarapcıoğlu günlerce magazin dünyasının konuşulan ismi olmuştu. Peki, Berk Oktay neler dedi?