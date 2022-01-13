- 13 Oca 2022 - 18:24 G: 13 Oca 2022 - 18:33

Survivor All Star’da İlk Oyun Kazananı İfşa Edildi! Acun Ilıcalı Fıttıracak, Delirecek! Televizyonlar Kırılacak, Karakolluk Olunabilir! Neler Oluyor?

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star’da oyunu kazanan takım ifşa edildi! Acun Ilıcalı’nın ise bu durumda delireceği ve fıttıracağı yönünde iddialar gündeme bomba gibi düştü. Kazanan takımı gören Survivor tutkunları ise “Televizyonu kırarım! Karakolluk olurum” yorumlarında bulunarak; ters tepkiler gösterdi. Peki, Survivor All Star’ın ilk oyununu hangi takım kazandı?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının başlamasına ise kısacık bir süre kaldı. Masterchef’in finaliyle birlikte ekranlara gelmeye başlayacak olan Survivor All Star heyecanı artırdı. Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir canlı yayın yaparak dengelerin değişmesine neden olmuştu. Şimdi ise All Star’da kazanan takım şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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13 Oca 2022 - 18:24 Ankara- Yaşam

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