Anasayfa/

Foto Galeri/

13 Oca 2022 - 18:24

Survivor All Star’da İlk Oyun Kazananı İfşa Edildi! Acun Ilıcalı Fıttıracak, Delirecek! Televizyonlar Kırılacak, Karakolluk Olunabilir! Neler Oluyor?

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star’da oyunu kazanan takım ifşa edildi! Acun Ilıcalı’nın ise bu durumda delireceği ve fıttıracağı yönünde iddialar gündeme bomba gibi düştü. Kazanan takımı gören Survivor tutkunları ise “Televizyonu kırarım! Karakolluk olurum” yorumlarında bulunarak; ters tepkiler gösterdi. Peki, Survivor All Star’ın ilk oyununu hangi takım kazandı?