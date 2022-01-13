- 13 Oca 2022 - 19:18 G: 13 Oca 2022 - 19:26

Survivor All Star’da İkinci Korona Şoku! Nisa Bölübaşı’ndan Sonra O İsimde Pozitif Çıktı! Acun Ilıcalı Delirebilir! Yerine Öyle Bir İsim Geldi Ki…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star’da skandal bir daha patlak verdi! İkinci koronavirüs şoku resmen yaşandı! Nisa Bölükbaşı’ndan sonra o isimde pozitif çıkınca birçok kişi ise “Acun Ilıcalı artık delirir” yorumları yapıldı! Yerine gelecek isim ise ağızların yarım metre açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasından sonra ekranlara gelecek olan Survivor All Star için sayılı günler kaldı. 15 Ocak tarihinde ekranlara gelmeye başlayacak olan Survivor All Star yarışmacıları ise Dominik’e gitmişlerdi. Adada ise ilk pozitif korona vakası Nisa Bölükbaşı’yla birlikte ortaya çıkmıştı. Peki, ikinci isim hangisi oldu?

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13 Oca 2022 - 19:18 Ankara- Yaşam

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