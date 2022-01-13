Anasayfa/

Foto Galeri/

13 Oca 2022 - 19:18

Survivor All Star’da İkinci Korona Şoku! Nisa Bölübaşı’ndan Sonra O İsimde Pozitif Çıktı! Acun Ilıcalı Delirebilir! Yerine Öyle Bir İsim Geldi Ki…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star’da skandal bir daha patlak verdi! İkinci koronavirüs şoku resmen yaşandı! Nisa Bölükbaşı’ndan sonra o isimde pozitif çıkınca birçok kişi ise “Acun Ilıcalı artık delirir” yorumları yapıldı! Yerine gelecek isim ise ağızların yarım metre açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…