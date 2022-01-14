Üç Kuruş'tan Sosyal Medyaya Damga Vuran Final Sahnesi! Kartal Katilin Kim Olduğunu Biliyor Mu? Perde Arkası Aralandı, Skandal Çıktı! “Yok Artık”
Show TV ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Üç Kuruş dizisi, ekrana gelen son bölümü ile herkesi adeta şoke etti. Final sahnesi ile sosyal medyaya adeta damga vuran Üç Kuruş dizisinin son bölümü, reytingleri de altüst etti. Öte yandan finalinde Kartal’ın söylediği o söz, her şeyi ortaya çıkardı! İşte Üç Kuruş Dizisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Show TV ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Üç Kuruş dizisi, ekrana gelen son bölümü ile herkesi adeta şoke etti. Final sahnesi ile sosyal medyaya adeta damga vuran Üç Kuruş dizisinin son bölümü, reytingleri de altüst etti. Öte yandan finalinde Kartal’ın söylediği o söz, her şeyi ortaya çıkardı! Peki, Üç Kuruş dizisinin son bölümünde neler yaşandı? Üç Kuruş dizisinde katil ortaya çıktı mı? İşte, detaylar…
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14 Oca 2022 - 21:55 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.