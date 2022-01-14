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14 Oca 2022 - 21:55

Üç Kuruş'tan Sosyal Medyaya Damga Vuran Final Sahnesi! Kartal Katilin Kim Olduğunu Biliyor Mu? Perde Arkası Aralandı, Skandal Çıktı! “Yok Artık”

Show TV ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Üç Kuruş dizisi, ekrana gelen son bölümü ile herkesi adeta şoke etti. Final sahnesi ile sosyal medyaya adeta damga vuran Üç Kuruş dizisinin son bölümü, reytingleri de altüst etti. Öte yandan finalinde Kartal’ın söylediği o söz, her şeyi ortaya çıkardı! İşte Üç Kuruş Dizisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...