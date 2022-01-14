- 14 Oca 2022 - 21:55

Ankara İle İlgili Çok Bilinmeyen 10 İlginç Bilgi… Görenler Şaştı Kaldı! İşte Ankara Hakkında Bilmedikleriniz

Türkiye’nin başkenti olan ve ülkenin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’ün naaşının yer aldığı Ankara, herkesin gitmek için yanıp tutuştuğu şehirlerden biri olarak öne çıkıyor. Gösterişli mimarisi, doğal güzellikleri ve hareketli caddeleriyle memurlardan öğrencilere herkesi çeken bir şehir olan Ankara ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Türkiye’nin başkenti olan ve ülkenin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’ün naaşının yer aldığı Ankara, herkesin gitmek için yanıp tutuştuğu şehirlerden biri olarak öne çıkıyor. Gösterişli mimarisi, doğal güzellikleri ve hareketli caddeleriyle memurlardan öğrencilere herkesi çeken bir şehir olan Ankara’nın ne kadar tanındığı ise, bir muamma olarak kalıyor. Öte yandan bu 10 bilgi Ankara’da yaşayanlarını bile şaşırtacak düzeyde görünüyor! Peki, Ankara ile ilgili çok bilinmeyen 10 ilginç bilgi ne? İşte, detaylar…


Detaylar diğer sayfada!

14 Oca 2022 - 21:55 - Yaşam

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