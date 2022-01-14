Müge Anlı'ya Nasıl Ulaşabilirim Telefon Numarası Nedir? Müge Anlı'ya Nasıl Mektup Gönderebilirim? İşte Müge Anlı Whatsapp İhbar Hattı
Gündüz kuşağının güçlü yapımlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, yeni sezonuyla seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Avukat Rahmi Özkan ve adli tıp uzman Prof. Dr. Şevki Sözen ile birlikte faili meçhul cinayetlerin ardına düşen araştırmacı gazeteci Müge Anlı'ya sizde ulaşmak istiyorsanız işte size detaylar...
Gündüz kuşağının güçlü yapımlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, yeni sezonuyla seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Avukat Rahmi Özkan ve adli tıp uzman Prof. Dr. Şevki Sözen ile birlikte faili meçhul cinayetlerin ardına düşen araştırmacı gazeteci Müge Anlı, 2008 yılından bu yana ATV ekranları aracılığıyla Müge Anlı ile Tatlı Sert programını yapıyor. Öte yandan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuru yapmak isteyen kişilerin bilmesi gereken birtakım numaralar ve adresler bulunuyor. Peki, Müge Anlı'ya nasıl ulaşabilirim telefon numarası nedir? Müge Anlı'ya nasıl mektup gönderebilirim? İşte Müge Anlı Whatsapp ihbar hattı…
14 Oca 2022 - 22:02 - Müge Anlı Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.