Müge Anlı'ya Nasıl Ulaşabilirim Telefon Numarası Nedir? Müge Anlı'ya Nasıl Mektup Gönderebilirim? İşte Müge Anlı Whatsapp İhbar Hattı

Gündüz kuşağının güçlü yapımlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, yeni sezonuyla seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Avukat Rahmi Özkan ve adli tıp uzman Prof. Dr. Şevki Sözen ile birlikte faili meçhul cinayetlerin ardına düşen araştırmacı gazeteci Müge Anlı, 2008 yılından bu yana ATV ekranları aracılığıyla Müge Anlı ile Tatlı Sert programını yapıyor. Öte yandan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuru yapmak isteyen kişilerin bilmesi gereken birtakım numaralar ve adresler bulunuyor. Peki, Müge Anlı'ya nasıl ulaşabilirim telefon numarası nedir? Müge Anlı'ya nasıl mektup gönderebilirim? İşte Müge Anlı Whatsapp ihbar hattı…