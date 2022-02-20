- 20 Şub 2022 - 19:37 G: 20 Şub 2022 - 19:40

Hakan Ural'ın Üniversitede Okuduğu Bölümü Ve Asıl Mesleğini Öğrenince Çok Şaşıracaksınız! Herkes başka sanıyordu duyan inanmadı... Hakan Ural Kimdir?

Geçtiğimiz gün kızı Melisa Ural’ın yeni sevgilisiyle bir araya gelen Hakan Ural, kızının ilişkisi hakkında konuştu. Konuyla ilgili söyledikleriyle herkesi şoke eden Hakan Ural, magazin takipçilerinin hemen sıkı takibe aldığı isimlerden biri haline geldi. Sizde Hakan Ural ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Geçtiğimiz gün kızı Melisa Ural’ın yeni sevgilisiyle bir araya gelen Hakan Ural, kızının ilişkisi hakkında konuştu. Konuyla ilgili söyledikleriyle herkesi şoke eden Hakan Ural, magazin takipçilerinin hemen sıkı takibe aldığı isimlerden biri haline geldi. Öte yandan Hakan Ural’ın söyledikleri kadar, asıl mesleği de magazin takipçilerini bir hayli şaşırttı! Peki, Hakan Ural kimdir? Hakan Ural kaç yaşında, aslen nereli? Hakan Ural ne okudu, hangi bölümden mezun oldu? İşte, detaylar…

20 Şub 2022 - 19:37 - Magazin

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