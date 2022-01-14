- 14 Oca 2022 - 22:03

Selami Şahin'in Kızı Meryem İrem Şahin Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Yeni Sevgilisi Edis İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer

Türk müziğinin önemli isimlerinden biri olan Selami Şahin’in kızı Meryem İrem Şahin, şimdilerde ünlü isimlerden biri ile aşk yaşamaya başladı. Ünlü şarkıcı Edis ile birlikte geçtiğimiz akşam bir mekanda görüntülenen Meryem İrem Şahin ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Türk müziğinin önemli isimlerinden biri olan Selami Şahin’in kızı Meryem İrem Şahin, şimdilerde ünlü isimlerden biri ile aşk yaşamaya başladı. Ünlü şarkıcı Edis ile birlikte geçtiğimiz akşam bir mekanda görüntülenen Meryem İrem Şahin, ikili arasındaki yaş farkını akıllara getirdi. Öte yandan Edis ve Meryem İrem Şahin’in aşk iddiaları karşısındaki suskunluğu da nihayet son buldu! Peki, Selami Şahin'in kızı Meryem İrem Şahin kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Selami Şahin'in kızı Meryem İrem Şahin ile Edis sevgili mi? İşte, detaylar…

14 Oca 2022 - 22:03 - Magazin

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