Selami Şahin'in Kızı Meryem İrem Şahin Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Yeni Sevgilisi Edis İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Türk müziğinin önemli isimlerinden biri olan Selami Şahin’in kızı Meryem İrem Şahin, şimdilerde ünlü isimlerden biri ile aşk yaşamaya başladı. Ünlü şarkıcı Edis ile birlikte geçtiğimiz akşam bir mekanda görüntülenen Meryem İrem Şahin ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Türk müziğinin önemli isimlerinden biri olan Selami Şahin’in kızı Meryem İrem Şahin, şimdilerde ünlü isimlerden biri ile aşk yaşamaya başladı. Ünlü şarkıcı Edis ile birlikte geçtiğimiz akşam bir mekanda görüntülenen Meryem İrem Şahin, ikili arasındaki yaş farkını akıllara getirdi. Öte yandan Edis ve Meryem İrem Şahin’in aşk iddiaları karşısındaki suskunluğu da nihayet son buldu! Peki, Selami Şahin'in kızı Meryem İrem Şahin kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Selami Şahin'in kızı Meryem İrem Şahin ile Edis sevgili mi? İşte, detaylar…
14 Oca 2022 - 22:03 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.