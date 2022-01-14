- 14 Oca 2022 - 22:01

Tarım Kredi Marketten İndirim Üzerine İndirim! İşte Tarım Kredi Market 14 Ocak 2022 Kampanya Kataloğu Cuma Fiyat Listesi

Şimdilerde vatandaşların sıklıkla alışveriş yaptığı Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, birbirinden kampanyalı ürünleriyle her hafta avantajlı alışveriş sağlıyor. Sürekli değişen etiketlere karşı, fiyatlarında sürekli olarak indirime giden Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, bu haftaki kampanyalı ürünlerini de belirlemiş bulunuyor. Sizde 14 Ocak Cuma günü fiyat listesini merak ediyorsanız işte size detaylar...

Şimdilerde vatandaşların sıklıkla alışveriş yaptığı Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, birbirinden kampanyalı ürünleriyle her hafta avantajlı alışveriş sağlıyor. Sürekli değişen etiketlere karşı, fiyatlarında sürekli olarak indirime giden Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, bu haftaki kampanyalı ürünlerini de belirlemiş bulunuyor. Öte yandan 14 Ocak 2022 tarihinden itibaren fiyatları inecek olan Tarım Kredi Kooperatifi marketleri ürünleri, vatandaşları bir hayli meraklandırıyor. Peki, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerindeki kampanyanlar neler? Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde hangi ürünler ucuz? İşte, Tarım Kredi Market 14 Ocak 2022 kampanya kataloğu çarşamba fiyat listesi…

14 Oca 2022 - 22:01 - Yaşam

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