- 14 Oca 2022 - 10:53 G: 14 Oca 2022 - 10:57

Merak Edildi: Mahkum Dizisi İkizler Kimdir? Mahkum Savaş Ve Barış'ı İsmail Hacıoğlu Canlandırıyor! İsmail Hacıoğlu Gerçekte İkizi Var Mı?

Bir süredir FOX TV ekranlarının en çok izlenen yapımı haline gelmiş olan Mahkum dizisi, reytinglerin altını üstüne getirmeye başlıyor. Mahkum dizisinde Savaş ve Barış Yesari isimli ikiz kardeşe hayat veren İsmail Hacıoğlu ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Bir süredir FOX TV ekranlarının en çok izlenen yapımı haline gelmiş olan Mahkum dizisi, reytinglerin altını üstüne getirmeye başlıyor. Mahkum dizisinde Savaş ve Barış Yesari isimli ikiz kardeşe hayat veren İsmail Hacıoğlu ise, dizinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri haline gelmiş bulunuyor. Dizide ikizleri canlandıran İsmail Hacıoğlu’nun bir ikizinin olup olmadığı konusu ise, yavaş yavaş en çok merak edilen konu haline geliyor. Peki, Mahkum dizisi ikizler kimdir? Mahkum Savaş ve Barış'ı İsmail Hacıoğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İsmail Hacıoğlu gerçekte ikizi var mı? İşte, detaylar…


Detaylar diğer sayfada!

14 Oca 2022 - 10:53 - Magazin

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