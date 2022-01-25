En Şehvetli Burçlar Hangisidir? İşte Sevgiyi Doruklarda Yaşayan Burçlar…
Her burcun yönetici gezegeni, aynı zamanda o burca sahip olan kişilerin nasıl bir aşık olacağını da belirliyor. Bu bağlamda bazı Zodyak burçları, ilişkide sadece huzur ve sevgi ararken; bazı Zodyak burçları, ilişkide sadece tutku ve şehvet arıyor. Sizde ilişkisinde şehvet ve tutku arayan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her burcun yönetici gezegeni, aynı zamanda o burca sahip olan kişilerin nasıl bir aşık olacağını da belirliyor. Bu bağlamda bazı Zodyak burçları, ilişkide sadece huzur ve sevgi ararken; bazı Zodyak burçları, ilişkide sadece tutku ve şehvet arıyor. Aşkı adeta doruklarda yaşayan tutku ve şehvet düşkünü olan o burçlar, gören herkesi bir hayli şaşırtmayı başarıyor! Peki, hangi burç ilişkide tutkuya ve şehvete önem veriyor? İşte aşkı doruklarda yaşayan burçlar…
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25 Oca 2022 - 11:57 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.