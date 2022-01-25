En Şehvetli Burçlar Hangisidir? İşte Sevgiyi Doruklarda Yaşayan Burçlar…

Her burcun yönetici gezegeni, aynı zamanda o burca sahip olan kişilerin nasıl bir aşık olacağını da belirliyor. Bu bağlamda bazı Zodyak burçları, ilişkide sadece huzur ve sevgi ararken; bazı Zodyak burçları, ilişkide sadece tutku ve şehvet arıyor. Aşkı adeta doruklarda yaşayan tutku ve şehvet düşkünü olan o burçlar, gören herkesi bir hayli şaşırtmayı başarıyor! Peki, hangi burç ilişkide tutkuya ve şehvete önem veriyor? İşte aşkı doruklarda yaşayan burçlar…



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