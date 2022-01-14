- 14 Oca 2022 - 11:09 G: 14 Oca 2022 - 11:17

Survivor İsmail ve İlayda’nın Düğün Tarihi Ortaya Çıktı! Nikah Şahidi Öyle Bir İsim Oluyor Ki, Yer Gök Sallanacak! 2 Kez Boşanmış… “Yok Artık!”

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da tanışan İlayda Şeker ve İsmail Balaban’ın düğün tarihi ortaya çıktı! Nikah şahidinin de ortaya çıkmasıyla birlikte yer gök resmen sallanmaya başlandı. İki kez boşanma yaşayan ismin nikah şahidi olacağını görenler ise “Yok artık” yorumunda bulundu!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen yarışmada tanışmış olan ikili, yazın bir mekanda el ele yakalanmıştı. Aşklarını ise daha sonra sosyal medyadan ilan etmişlerdi. Şimdi ise evlilik planları ortaya çıktı!

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14 Oca 2022 - 11:09 Ankara- Yaşam

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