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22 Oca 2022 - 18:34

Survivor Şampiyonu İsmail ve İlayda’nın Düğün Tarihi Belli Oldu! Nikah Şahidi Öyle Bir İsim Oluyor Ki, Yer Gök Sallanacak! 2 Kez Boşanmış…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da tanışan İlayda Şeker ve İsmail Balaban’ın düğün tarihi ortaya çıktı! Nikah şahidinin de ortaya çıkmasıyla birlikte yer gök resmen sallanmaya başlandı. İki kez boşanma yaşayan ismin nikah şahidi olacağını görenler ise “Yok artık” yorumunda bulundu!