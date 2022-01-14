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14 Oca 2022 - 11:28

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Bitti! Büyük Aşka Skandal Gölge Düştü! Demet Özdemir’den Şok Atak Gelince Oğuzhan Koç…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ilişkisi bitti. Geçtiğimiz sene bu zamanlar başlayan büyük aşka skandal gölge düştü! Demet Özdemir’den sonra ayrılık sonrasında ilk hamle geldi. Demet Özdemir’in hamlesine karşılık olarak ise Oğuzhan Koç ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…