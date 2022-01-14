Alişan’ın Eşi Buse Varol Yine İmajını Değiştirdi! Önce Sarı, Sonra Kahve, Şimdi Mor! Alişan Delirebilir, Böylesini Hiç Yapmamıştı! Meğer…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol, yine imajını değiştirdi. Kısa bir süre önce 3 günlük sarışın olan Buse Varol, daha sonra ise saçlarını küt kestirmiş ve kahverengine döndürmüştü. Şimdi ise saçlarını mor renge boyattı! Alişan’ı delirteceği iddia edilen bu durum ise daha önce hiç gerçekleşmemişti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Camdaki Kız dizisinde Türkan karakterine hayat vereceği uzun bir süre konuşulan Buse Varol’un daha sonra İse FOX TV ekranlarında yayınlanacak olan bir dizide rol alacağı ortaya çıkmıştı. Yavaş yavaş ekranlara dönmeye hazırlanan Buse Varol, dizisi için birkaç ay içerisinde toplamda 22 santimden daha fazla incelmişti. Fiziğini fitliğe kavuşturan Buse Varol daha sonra ise tarzında büyük bir değişime gitmişti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.