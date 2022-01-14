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14 Oca 2022 - 11:55

Alişan’ın Eşi Buse Varol Yine İmajını Değiştirdi! Önce Sarı, Sonra Kahve, Şimdi Mor! Alişan Delirebilir, Böylesini Hiç Yapmamıştı! Meğer…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol, yine imajını değiştirdi. Kısa bir süre önce 3 günlük sarışın olan Buse Varol, daha sonra ise saçlarını küt kestirmiş ve kahverengine döndürmüştü. Şimdi ise saçlarını mor renge boyattı! Alişan’ı delirteceği iddia edilen bu durum ise daha önce hiç gerçekleşmemişti. İşte merak edilen tüm detaylar…