- 14 Oca 2022 - 12:41 G: 14 Oca 2022 - 13:22

Acun Ilıcalı Estetik Oldu Mu? Gözleri Yuvasından Çıkmıştı, Son Durumu Açıkladı! Sosyal Medya Çalkalanıyor! Meğer…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Acun Ilıcalı’nın son halini görenler “Estetik” olduğunu iddia etmişti. Adeta gözleri yuvasından çıkan Acun Ilıcalı, bu iddialara bizzat açıklama yaptı! Sosyal medyayı son görüntüsüyle sallayan Acun Ilıcalı, dengeleri değiştirdi. Peki, Acun Ilıcalı estetik iddialarına nasıl bir cevap verdi?

TV8 ve Exxen gibi çok izlenen projelerin sahibi olan Acun Ilıcalı, yeni işlere de imzasını atmıştı. İnternet platformunda yayınlanan bir projeye katılan Acun Ilıcalı, kendisine sorulan soruları tek tek cevapladı. Acun Ilıcalı’nın cevapları ise Instagram’da gündem oldu. Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı’nın gözlerindeki şok değişiklik ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Şimdi ise her şeyi açıkladı! Meğer…  

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

14 Oca 2022 - 12:41 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Alişan’ın Eşi Buse Varol Yine İmajını Değiştirdi! Önce Sarı, Sonra Kahve, Şimdi Mor! Alişan Delirebilir, Böylesini Hiç Yapmamıştı! Meğer… mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol Yine İmajını Değiştirdi! Önce Sarı, Sonra Kahve, Şimdi Mor! Alişan Delirebilir, Böylesini Hiç Yapmamıştı! Meğer…
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Bitti! Büyük Aşka Skandal Gölge Düştü! Demet Özdemir’den Şok Atak Gelince Oğuzhan Koç… mask
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Bitti! Büyük Aşka Skandal Gölge Düştü! Demet Özdemir’den Şok Atak Gelince Oğuzhan Koç…
Selçuk Yöntem Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Eski Eşi Zuhal Olcay İle Yaşları Merak Uyandırdı… Meğer mask
Selçuk Yöntem Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Eski Eşi Zuhal Olcay İle Yaşları Merak Uyandırdı… Meğer
Survivor İsmail ve İlayda’nın Düğün Tarihi Ortaya Çıktı! Nikah Şahidi Öyle Bir İsim Oluyor Ki, Yer Gök Sallanacak! 2 Kez Boşanmış… “Yok Artık!” mask
Survivor İsmail ve İlayda’nın Düğün Tarihi Ortaya Çıktı! Nikah Şahidi Öyle Bir İsim Oluyor Ki, Yer Gök Sallanacak! 2 Kez Boşanmış… “Yok Artık!”
Merak Edildi: Mahkum Dizisi İkizler Kimdir? Mahkum Savaş Ve Barış'ı İsmail Hacıoğlu Canlandırıyor! İsmail Hacıoğlu Gerçekte İkizi Var Mı? mask
Merak Edildi: Mahkum Dizisi İkizler Kimdir? Mahkum Savaş Ve Barış'ı İsmail Hacıoğlu Canlandırıyor! İsmail Hacıoğlu Gerçekte İkizi Var Mı?
Aslı Enver Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Yeni Sevgilisi Önder Öztarhan İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer mask
Aslı Enver Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Yeni Sevgilisi Önder Öztarhan İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Selami Şahin'in Kızı Meryem İrem Şahin Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Yeni Sevgilisi Edis İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer mask
Selami Şahin'in Kızı Meryem İrem Şahin Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Yeni Sevgilisi Edis İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Hakan Ural Üniversitede Okuduğu Bölümü Ve Asıl Mesleğini Öğrenince Çok Şaşıracağınız Kesin! Hakan Ural Kimdir? mask
Hakan Ural Üniversitede Okuduğu Bölümü Ve Asıl Mesleğini Öğrenince Çok Şaşıracağınız Kesin! Hakan Ural Kimdir?
Acun Ilıcalı’dan Skandal Hadise İtirafı! Ebru Gündeş’e Değiştiği Konuşuluyordu, Öyle Bir Şey Dedi Ki… Tüm Hukukları Bitmiş! “Aramızdaki İlişki…” mask
Acun Ilıcalı’dan Skandal Hadise İtirafı! Ebru Gündeş’e Değiştiği Konuşuluyordu, Öyle Bir Şey Dedi Ki… Tüm Hukukları Bitmiş! “Aramızdaki İlişki…”
Masterchef Dilara Minileri Çekti, Fizik Şov Yaptı! Yarışma Sonrasında Açıldı Saçıldı! Yürekler Yerinden Çıkıyor, Bacakları… mask
Masterchef Dilara Minileri Çekti, Fizik Şov Yaptı! Yarışma Sonrasında Açıldı Saçıldı! Yürekler Yerinden Çıkıyor, Bacakları…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Acun Ilıcalı Estetik Oldu Mu? Gözleri Yuvasından Çıkmıştı, Son Durumu Açıkladı! Sosyal Medya Çalkalanıyor! Meğer… mask
Acun Ilıcalı Estetik Oldu Mu? Gözleri Yuvasından Çıkmıştı, Son Durumu Açıkladı! Sosyal Medya Çalkalanıyor! Meğer…
Alişan’ın Eşi Buse Varol Yine İmajını Değiştirdi! Önce Sarı, Sonra Kahve, Şimdi Mor! Alişan Delirebilir, Böylesini Hiç Yapmamıştı! Meğer… mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol Yine İmajını Değiştirdi! Önce Sarı, Sonra Kahve, Şimdi Mor! Alişan Delirebilir, Böylesini Hiç Yapmamıştı! Meğer…
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Bitti! Büyük Aşka Skandal Gölge Düştü! Demet Özdemir’den Şok Atak Gelince Oğuzhan Koç… mask
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Bitti! Büyük Aşka Skandal Gölge Düştü! Demet Özdemir’den Şok Atak Gelince Oğuzhan Koç…
MasterChef 2021 Şampiyonu Belli Oldu! Hasan Biltekin Kimdir, Nereli? MasterChef Hasan Biltekin Kaç Yaşında, Evli Mi? mask
MasterChef 2021 Şampiyonu Belli Oldu! Hasan Biltekin Kimdir, Nereli? MasterChef Hasan Biltekin Kaç Yaşında, Evli Mi?
MasterChef 2021 Şampiyonu Belli Oldu! Eren Kaşıkçı Kimdir, Nereli? MasterChef Eren Kaşıkçı Kaç Yaşında, Evli Mi? mask
MasterChef 2021 Şampiyonu Belli Oldu! Eren Kaşıkçı Kimdir, Nereli? MasterChef Eren Kaşıkçı Kaç Yaşında, Evli Mi?
1144 TL'ye Emeklilik Olur Mu? Primini Ödeyerek Nasıl Emekli Olunur? mask
1144 TL'ye Emeklilik Olur Mu? Primini Ödeyerek Nasıl Emekli Olunur?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status