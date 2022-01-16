- 16 Oca 2022 - 12:28 G: 16 Oca 2022 - 15:39

Acun Ilıcalı Hayretler İçerisinde Baktı! Öyle Bir Hale Geldi ki, Şeyma Subaşı Dahil Görenler Şaştı Kaldı! Gerçekler Sosyal Medya Salladı! Meğer…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Acun Ilıcalı’nın son halini görenler “Estetik” olduğunu iddia etmişti. Adeta gözleri yuvasından çıkan Acun Ilıcalı, bu iddialara bizzat açıklama yaptı! Sosyal medyayı son görüntüsüyle sallayan Acun Ilıcalı, dengeleri değiştirdi. Peki, Acun Ilıcalı estetik iddialarına nasıl bir cevap verdi?

TV8 ve Exxen gibi çok izlenen projelerin sahibi olan Acun Ilıcalı, yeni işlere de imzasını atmıştı. İnternet platformunda yayınlanan bir projeye katılan Acun Ilıcalı, kendisine sorulan soruları tek tek cevapladı. Acun Ilıcalı’nın cevapları ise Instagram’da gündem oldu. Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı’nın gözlerindeki şok değişiklik ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Şimdi ise her şeyi açıkladı! Meğer…  

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16 Oca 2022 - 12:28 Ankara- Yaşam

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