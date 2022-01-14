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14 Oca 2022 - 13:18

Masterchef Hasan’dan Skandal Sakatlık! Sağlık Durumu Hüngür Hüngür Ağlattı! Şampiyon Olmadan Diskalifiyesi Verildi! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masterchef’te adını duyuran Hasan Biltekin, ağızları açık bıraktı. Yarışma içerisinde şok bir sakatlık yaşayan Hasan Biltekin’in sağlık durumu ise milyonlarca hayranını hüngür hüngür ağlattı. Şampiyon olamadan diskalifiyesinin verildiği konuşulan Hasan Biltekin dengeleri değiştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…