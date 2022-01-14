Masterchef Hasan’dan Skandal Sakatlık! Sağlık Durumu Hüngür Hüngür Ağlattı! Şampiyon Olmadan Diskalifiyesi Verildi! Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masterchef’te adını duyuran Hasan Biltekin, ağızları açık bıraktı. Yarışma içerisinde şok bir sakatlık yaşayan Hasan Biltekin’in sağlık durumu ise milyonlarca hayranını hüngür hüngür ağlattı. Şampiyon olamadan diskalifiyesinin verildiği konuşulan Hasan Biltekin dengeleri değiştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Final haftasına giren yarışmacılar kendilerini ön plana çıkarmak için ellerinden geleni yapmışlardı. Hasan ise o anlarda skandal bir kaza yaşadı! İşte milyonları yerinden kaldıran o şok kaza!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.