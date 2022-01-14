- 14 Oca 2022 - 13:39 G: 14 Oca 2022 - 14:10

Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Yayından Kaldırıldı! ATV Bizzat Müdahalede Bulundu! Kimse Bu Kadar Erken Beklemiyordu! Herkes İşsiz…

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova, dün itibariyle resmen yayından kaldırıldı! ATV’nin bizzat müdahalede bulunduğu Bir Zamanlar Çukurova dizisinin bu kadar erken bir şekilde kaldırılması ise şok etkisi yarattı. Bunun yanında Bir Zamanlar Çukurova için birçok kişi “dizi oyuncuları işsiz kaldı” yorumlarını yaptı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkkol, Furkan Palalı gibi isimlerin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinin son bölümü haftalar önce ekranlara gelmişti. Son bölümüyle heyecanı yüksek seviyelere çıkaran Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümünün ise dün akşam ekranlara geleceği konuşuluyordu ama ATV yayından kaldırdı. Peki, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde neler oluyor?

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14 Oca 2022 - 13:39 Ankara- Yaşam

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