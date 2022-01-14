Survivor All Star Barış Diskalifiye mi Edildi? İlk Günden Büyük Patlak Ortaya Çıktı! Seyircinin Kalbi Paramparça… Geldiği Gibi Gidiyor…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star’ın başlamasına sayılı günler kaldı! Survivor All Star kadrosunda yer alan Barış Murat Yağcı’nın diskalifiye edileceği ise fragmanla birlikte ortaya çıktı. İlk günden büyük bir patlak veren başarılı yarışmada seyircinin kalbi ise paramparça kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelecek olan Survivor All Star kadrosu geçtiğimiz aylarda açıklanmıştı. All Star kadrosunda olan isimler ise gündeme bomba gibi düşmüştü. Eski aşkların, yeni düşmanların bulunduğu Survivor All Star’ın fragmanı ise yayınlandı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.