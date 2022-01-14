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14 Oca 2022 - 13:58

Survivor All Star Barış Diskalifiye mi Edildi? İlk Günden Büyük Patlak Ortaya Çıktı! Seyircinin Kalbi Paramparça… Geldiği Gibi Gidiyor…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star’ın başlamasına sayılı günler kaldı! Survivor All Star kadrosunda yer alan Barış Murat Yağcı’nın diskalifiye edileceği ise fragmanla birlikte ortaya çıktı. İlk günden büyük bir patlak veren başarılı yarışmada seyircinin kalbi ise paramparça kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…