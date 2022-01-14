- 14 Oca 2022 - 14:25 G: 14 Oca 2022 - 14:45

Masterchef Azize Oyuncu Oldu Çıktı! Kırmızı Oda Deniyordu Ama Öyle Bir Yapımla Ekrana Çıkacak Ki… Acun Ilıcalı Son Noktayı Koydu!

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te ününe ün katan Azize Polat’ın yeni mesleği şok etti. İddialara göre Azize Polat oyuncu oldu çıktı! Kırmızı Oda dizisinde yer alacağı uzun bir süre konuşulan isim, öyle bir yapımla seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor ki, milyonlar şok olacak. Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında duruşuyla milyonları şok eden Azize Polat, Masterchef tarihine de adını kazımıştı. Yarışmaya sadece 1 gün arayla hem veda eden hem de katılan Azize, 2 hafta içinde iki kez yarışmaya veda etmişti. Kadroya yeniden katıldığı hafta eleme potasına gönderilen Azize Polat, elenmesiyle şok etmişti. Şimdi ise oyuncu olacağı ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

14 Oca 2022 - 14:25 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor All Star Barış Diskalifiye mi Edildi? İlk Günden Büyük Patlak Ortaya Çıktı! Seyircinin Kalbi Paramparça… Geldiği Gibi Gidiyor… mask
Survivor All Star Barış Diskalifiye mi Edildi? İlk Günden Büyük Patlak Ortaya Çıktı! Seyircinin Kalbi Paramparça… Geldiği Gibi Gidiyor…
Acun Ilıcalı Estetik Oldu Mu? Gözleri Yuvasından Çıkmıştı, Son Durumu Açıkladı! Sosyal Medya Çalkalanıyor! Meğer… mask
Acun Ilıcalı Estetik Oldu Mu? Gözleri Yuvasından Çıkmıştı, Son Durumu Açıkladı! Sosyal Medya Çalkalanıyor! Meğer…
Alişan’ın Eşi Buse Varol Yine İmajını Değiştirdi! Önce Sarı, Sonra Kahve, Şimdi Mor! Alişan Delirebilir, Böylesini Hiç Yapmamıştı! Meğer… mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol Yine İmajını Değiştirdi! Önce Sarı, Sonra Kahve, Şimdi Mor! Alişan Delirebilir, Böylesini Hiç Yapmamıştı! Meğer…
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Bitti! Büyük Aşka Skandal Gölge Düştü! Demet Özdemir’den Şok Atak Gelince Oğuzhan Koç… mask
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Bitti! Büyük Aşka Skandal Gölge Düştü! Demet Özdemir’den Şok Atak Gelince Oğuzhan Koç…
Selçuk Yöntem Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Eski Eşi Zuhal Olcay İle Yaşları Merak Uyandırdı… Meğer mask
Selçuk Yöntem Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Eski Eşi Zuhal Olcay İle Yaşları Merak Uyandırdı… Meğer
Survivor İsmail ve İlayda’nın Düğün Tarihi Ortaya Çıktı! Nikah Şahidi Öyle Bir İsim Oluyor Ki, Yer Gök Sallanacak! 2 Kez Boşanmış… “Yok Artık!” mask
Survivor İsmail ve İlayda’nın Düğün Tarihi Ortaya Çıktı! Nikah Şahidi Öyle Bir İsim Oluyor Ki, Yer Gök Sallanacak! 2 Kez Boşanmış… “Yok Artık!”
Merak Edildi: Mahkum Dizisi İkizler Kimdir? Mahkum Savaş Ve Barış'ı İsmail Hacıoğlu Canlandırıyor! İsmail Hacıoğlu Gerçekte İkizi Var Mı? mask
Merak Edildi: Mahkum Dizisi İkizler Kimdir? Mahkum Savaş Ve Barış'ı İsmail Hacıoğlu Canlandırıyor! İsmail Hacıoğlu Gerçekte İkizi Var Mı?
Aslı Enver Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Yeni Sevgilisi Önder Öztarhan İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer mask
Aslı Enver Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Yeni Sevgilisi Önder Öztarhan İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Selami Şahin'in Kızı Meryem İrem Şahin Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Yeni Sevgilisi Edis İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer mask
Selami Şahin'in Kızı Meryem İrem Şahin Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Yeni Sevgilisi Edis İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Hakan Ural Üniversitede Okuduğu Bölümü Ve Asıl Mesleğini Öğrenince Çok Şaşıracağınız Kesin! Hakan Ural Kimdir? mask
Hakan Ural Üniversitede Okuduğu Bölümü Ve Asıl Mesleğini Öğrenince Çok Şaşıracağınız Kesin! Hakan Ural Kimdir?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor All Star Barış Diskalifiye mi Edildi? İlk Günden Büyük Patlak Ortaya Çıktı! Seyircinin Kalbi Paramparça… Geldiği Gibi Gidiyor… mask
Survivor All Star Barış Diskalifiye mi Edildi? İlk Günden Büyük Patlak Ortaya Çıktı! Seyircinin Kalbi Paramparça… Geldiği Gibi Gidiyor…
Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Yayından Kaldırıldı! ATV Bizzat Müdahalede Bulundu! Kimse Bu Kadar Erken Beklemiyordu! Herkes İşsiz… mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Yayından Kaldırıldı! ATV Bizzat Müdahalede Bulundu! Kimse Bu Kadar Erken Beklemiyordu! Herkes İşsiz…
Masterchef Hasan’dan Skandal Sakatlık! Sağlık Durumu Hüngür Hüngür Ağlattı! Şampiyon Olmadan Diskalifiyesi Verildi! Neler Oluyor? mask
Masterchef Hasan’dan Skandal Sakatlık! Sağlık Durumu Hüngür Hüngür Ağlattı! Şampiyon Olmadan Diskalifiyesi Verildi! Neler Oluyor?
Acun Ilıcalı Estetik Oldu Mu? Gözleri Yuvasından Çıkmıştı, Son Durumu Açıkladı! Sosyal Medya Çalkalanıyor! Meğer… mask
Acun Ilıcalı Estetik Oldu Mu? Gözleri Yuvasından Çıkmıştı, Son Durumu Açıkladı! Sosyal Medya Çalkalanıyor! Meğer…
Alişan’ın Eşi Buse Varol Yine İmajını Değiştirdi! Önce Sarı, Sonra Kahve, Şimdi Mor! Alişan Delirebilir, Böylesini Hiç Yapmamıştı! Meğer… mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol Yine İmajını Değiştirdi! Önce Sarı, Sonra Kahve, Şimdi Mor! Alişan Delirebilir, Böylesini Hiç Yapmamıştı! Meğer…
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Bitti! Büyük Aşka Skandal Gölge Düştü! Demet Özdemir’den Şok Atak Gelince Oğuzhan Koç… mask
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Bitti! Büyük Aşka Skandal Gölge Düştü! Demet Özdemir’den Şok Atak Gelince Oğuzhan Koç…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status