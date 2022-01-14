Masterchef Azize Oyuncu Oldu Çıktı! Kırmızı Oda Deniyordu Ama Öyle Bir Yapımla Ekrana Çıkacak Ki… Acun Ilıcalı Son Noktayı Koydu!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında duruşuyla milyonları şok eden Azize Polat, Masterchef tarihine de adını kazımıştı. Yarışmaya sadece 1 gün arayla hem veda eden hem de katılan Azize, 2 hafta içinde iki kez yarışmaya veda etmişti. Kadroya yeniden katıldığı hafta eleme potasına gönderilen Azize Polat, elenmesiyle şok etmişti. Şimdi ise oyuncu olacağı ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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