- 16 Oca 2022 - 20:45 G: 16 Oca 2022 - 20:47

Masterchef Azize Oyunculuk Kariyeri Başlıyor! Kırmızı Oda Deniyordu Ama Öyle Bir Yapımla Ekrana Çıkacak Ki… Acun Ilıcalı Son Noktayı Koydu!

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te ününe ün katan Azize Polat’ın yeni mesleği şok etti. İddialara göre Azize Polat oyuncu oldu çıktı! Kırmızı Oda dizisinde yer alacağı uzun bir süre konuşulan isim, öyle bir yapımla seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor ki, milyonlar şok olacak. Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında duruşuyla milyonları şok eden Azize Polat, Masterchef tarihine de adını kazımıştı. Yarışmaya sadece 1 gün arayla hem veda eden hem de katılan Azize, 2 hafta içinde iki kez yarışmaya veda etmişti. Kadroya yeniden katıldığı hafta eleme potasına gönderilen Azize Polat, elenmesiyle şok etmişti. Şimdi ise oyuncu olacağı ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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16 Oca 2022 - 20:45 Ankara- Yaşam

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