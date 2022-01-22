Sadakatsiz Dizisinde Çifte Düğün Müjdesi! Derin ve Yıldız Aynı Anda Öyle Bir İsimle Evlenecek Ki, Seyirci Delirecek! “Yok Artık”
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz dizisinde düğün şoku! Derin öyle bir isimle evlenmeye karar verdi ki, seyirci delirdi! Birçok kişi ise bu duruma şok olarak “Yok artık” yorumlarında bulundu! Instagram’a bomba gibi düşen bu durum ise ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Melis Sezen, Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Berkay Ateş gibi isimlerin bulunduğu Sadakatsiz dizisinin son bölümü yılbaşından önceki Çarşamba akşamı ekranlara gelmişti. Yeni bölümü ise 25 Ocak tarihinde ekranlara gelecek olan Sadakatsiz dizisinin yeni bölümüne ait fragmansa kısa bir süre önce yayınlanmıştı. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.