- 22 Oca 2022 - 19:55 G: 22 Oca 2022 - 20:25

Sadakatsiz Dizisinde Çifte Düğün Müjdesi! Derin ve Yıldız Aynı Anda Öyle Bir İsimle Evlenecek Ki, Seyirci Delirecek! “Yok Artık”

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz dizisinde düğün şoku! Derin öyle bir isimle evlenmeye karar verdi ki, seyirci delirdi! Birçok kişi ise bu duruma şok olarak “Yok artık” yorumlarında bulundu! Instagram’a bomba gibi düşen bu durum ise ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Melis Sezen, Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Berkay Ateş gibi isimlerin bulunduğu Sadakatsiz dizisinin son bölümü yılbaşından önceki Çarşamba akşamı ekranlara gelmişti. Yeni bölümü ise 25 Ocak tarihinde ekranlara gelecek olan Sadakatsiz dizisinin yeni bölümüne ait fragmansa kısa bir süre önce yayınlanmıştı. Peki, neler oluyor?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

22 Oca 2022 - 19:55 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Gönül Dağı Dizisi 48. Bölüm Full İzle! 22 Ocak 2022 Gönül Dağı Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Gönül Dağı Dizisi 48. Bölüm Full İzle! 22 Ocak 2022 Gönül Dağı Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Survivor All Star 2022 6.Bölüm Kesintisiz Full İzle! 22 Ocak 2022 Survivor 6. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor All Star 2022 6.Bölüm Kesintisiz Full İzle! 22 Ocak 2022 Survivor 6. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kardeşlerim 36. Bölüm Full İzle? 22 Ocak 2022 Kardeşlerim Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Kardeşlerim 36. Bölüm Full İzle? 22 Ocak 2022 Kardeşlerim Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Kırmızı Oda Dizisinde Delikanlı Sadi Yeniden Dönüyor! Acun Ilıcalı İnadını Sonunda Kırdı! Anlaşmalar İmzalandı, Kadro Genişledi! mask
Kırmızı Oda Dizisinde Delikanlı Sadi Yeniden Dönüyor! Acun Ilıcalı İnadını Sonunda Kırdı! Anlaşmalar İmzalandı, Kadro Genişledi!
Kuruluş Osman Dizisi Tarihe Karıştı! Acı Haber Geldi, Milyonlar Yıkıldı! Twitter Sallanıyor, ATV’den Tepki Çeken Karar! “Yok Artık!” mask
Kuruluş Osman Dizisi Tarihe Karıştı! Acı Haber Geldi, Milyonlar Yıkıldı! Twitter Sallanıyor, ATV’den Tepki Çeken Karar! “Yok Artık!”
Kardeşlerim Dizisinde Kalpleri Acıtan Veda! Asiye Karakterinin Hayatı Bitti, Diziye Vedası Ortaya Çıktı! Perde Arkası Aralandı! Meğer... mask
Kardeşlerim Dizisinde Kalpleri Acıtan Veda! Asiye Karakterinin Hayatı Bitti, Diziye Vedası Ortaya Çıktı! Perde Arkası Aralandı! Meğer...
Kırmızı Oda Dizisi Şok Eden Final Haberi! Acun Ilıcalı Defterini Kapattı, Yayın Akışı Değişti! Ağızlar Yerden Göğe Kadar Açık Kaldı! mask
Kırmızı Oda Dizisi Şok Eden Final Haberi! Acun Ilıcalı Defterini Kapattı, Yayın Akışı Değişti! Ağızlar Yerden Göğe Kadar Açık Kaldı!
Masumlar Apartmanı Dizisinde Şok Eden Olay! Ezgi Mola, Merve Dizdar’ı Yerden Yere Vurdu! Görenler Deliriyor! “Yok Artık” mask
Masumlar Apartmanı Dizisinde Şok Eden Olay! Ezgi Mola, Merve Dizdar’ı Yerden Yere Vurdu! Görenler Deliriyor! “Yok Artık”
Aziz Dizisinde Hıçkırıklara Boğan Skandal Olay! Efnan Resti Çekti! Seyirci Bıktı Usandı, Sürekli Aynı Şeyler! Neler Oluyor? mask
Aziz Dizisinde Hıçkırıklara Boğan Skandal Olay! Efnan Resti Çekti! Seyirci Bıktı Usandı, Sürekli Aynı Şeyler! Neler Oluyor?
Arka Sokaklar Kaç Senedir Oynuyor Merak Uyandırdı? Arka Sokaklar Kaç Yılında Başladı? Arka Sokaklar Kaç Sezon, Kaç Bölüm Oldu? mask
Arka Sokaklar Kaç Senedir Oynuyor Merak Uyandırdı? Arka Sokaklar Kaç Yılında Başladı? Arka Sokaklar Kaç Sezon, Kaç Bölüm Oldu?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Masterchef Dilara Başaran Aşk İddialarına Noktayı Koydu! Meğer Sergen'in Aşkı Karşılıksızmış... mask
Masterchef Dilara Başaran Aşk İddialarına Noktayı Koydu! Meğer Sergen'in Aşkı Karşılıksızmış...
Tescilli Güzelliğe Sahip Burçlar Hangisidir? İşte Güzellik Yarışmasına Katılsa Birinci Seçilecek İsimler… mask
Tescilli Güzelliğe Sahip Burçlar Hangisidir? İşte Güzellik Yarışmasına Katılsa Birinci Seçilecek İsimler…
Dilinin Kemiği Olmayan Burçlar Hangisidir? İşte Kırıcı Konuşmakta Dünya Markası Olan Burçlar… mask
Dilinin Kemiği Olmayan Burçlar Hangisidir? İşte Kırıcı Konuşmakta Dünya Markası Olan Burçlar…
Ankara'da Şehir Görüntüsü Gitti; Bembeyaz Görüntü Geldi! Öyle Bir Kar Yağıyor ki; Nefes Almak Bile Zorlaşıyor 22 Ocak Ankara Hava Durumu mask
Ankara'da Şehir Görüntüsü Gitti; Bembeyaz Görüntü Geldi! Öyle Bir Kar Yağıyor ki; Nefes Almak Bile Zorlaşıyor 22 Ocak Ankara Hava Durumu
Songül Karlı’dan Alev Alev Yakan Bornozlu Pozlar! İçine Hiçbir Şey Giymedi, Omuzundan Düşürdü! Kimse 48 Yaşında Demiyor! “Yandık” mask
Songül Karlı’dan Alev Alev Yakan Bornozlu Pozlar! İçine Hiçbir Şey Giymedi, Omuzundan Düşürdü! Kimse 48 Yaşında Demiyor! “Yandık”
Camdaki Kız Meliha Açıldı Saçıldı! Derin Yırtmaçlı Kıyafetinin Altına Hiçbir Şey Giymeyince; Hayranları Kıyameti Kopardı! mask
Camdaki Kız Meliha Açıldı Saçıldı! Derin Yırtmaçlı Kıyafetinin Altına Hiçbir Şey Giymeyince; Hayranları Kıyameti Kopardı!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status