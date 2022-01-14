- 14 Oca 2022 - 15:56 G: 14 Oca 2022 - 16:01

Sadakatsiz Dizisinde Düğün Dernek! Derin Öyle Bir İsimle Evlenecek Ki, Seyirci Delirecek! “Yok Artık” Instagram Sallanıyor!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz dizisinde düğün şoku! Derin öyle bir isimle evlenmeye karar verdi ki, seyirci delirdi! Birçok kişi ise bu duruma şok olarak “Yok artık” yorumlarında bulundu! Instagram’a bomba gibi düşen bu durum ise ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Melis Sezen, Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Berkay Ateş gibi isimlerin bulunduğu Sadakatsiz dizisinin son bölümü yılbaşından önceki Çarşamba akşamı ekranlara gelmişti. Yeni bölümü ise 18 Ocak tarihinde ekranlara gelecek olan Sadakatsiz dizisinin yeni bölümüne ait fragmansa kısa bir süre önce yayınlanmıştı. Peki, neler oluyor?

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14 Oca 2022 - 15:56 Ankara- Yaşam

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