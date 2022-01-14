Anasayfa/

Foto Galeri/

14 Oca 2022 - 15:56

Sadakatsiz Dizisinde Düğün Dernek! Derin Öyle Bir İsimle Evlenecek Ki, Seyirci Delirecek! “Yok Artık” Instagram Sallanıyor!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz dizisinde düğün şoku! Derin öyle bir isimle evlenmeye karar verdi ki, seyirci delirdi! Birçok kişi ise bu duruma şok olarak “Yok artık” yorumlarında bulundu! Instagram’a bomba gibi düşen bu durum ise ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…