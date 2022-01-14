- 14 Oca 2022 - 18:51 G: 14 Oca 2022 - 18:56

Masumlar Apartmanı Hakkında Titreten İddia! Ezgi Mola Çok Zor Durumda! Öyle Bir An Gelecek Ki, İpler Kopacak! Neler Oluyor?

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı dizisinde şok bir iddia gündem oluşturdu. Milyonlarca kişiyi titreten bu olay ise Ezgi Mola için çok zor anların yaşanacağını gösterdi. Seyircilerin karşısına çıkacak o anların ise ipleri koparacağına dair birçok yorum geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Merve Dizdar, Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Melisa Şenolsun, Aslıhan Gürbüz gibi isimlerin yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümü geçtiğimiz haftalarda ekranlara gelmişti. Gülben’in tedavi olmak istemesi ve evlilik için adımlar atması ise seyirciden olumlu dönüşleri almasına neden olmuştu. Her bölümü ayrı bir heyecan veren dizisinin yeni bölümüyle ilgili skandal bir iddia gündeme bomba gibi düştü.

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

14 Oca 2022 - 18:51 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Aşk Mantık İntikam Dizisinden Göbek Attıran Karar! Bir Değil, İki Değil… Sonunda Gidiyorlar, Seyirci Bayram Edecek! “Hoşça Kalın!” mask
Aşk Mantık İntikam Dizisinden Göbek Attıran Karar! Bir Değil, İki Değil… Sonunda Gidiyorlar, Seyirci Bayram Edecek! “Hoşça Kalın!”
Sadakatsiz Dizisinde Düğün Dernek! Derin Öyle Bir İsimle Evlenecek Ki, Seyirci Delirecek! “Yok Artık” Instagram Sallanıyor! mask
Sadakatsiz Dizisinde Düğün Dernek! Derin Öyle Bir İsimle Evlenecek Ki, Seyirci Delirecek! “Yok Artık” Instagram Sallanıyor!
Kuruluş Osman Dizisi Tarihe Karıştı! Acı Haber Geldi, Milyonlar Yıkıldı! Twitter Sallanıyor, ATV’den Kan Çeken Karar! “Yok Artık!” mask
Kuruluş Osman Dizisi Tarihe Karıştı! Acı Haber Geldi, Milyonlar Yıkıldı! Twitter Sallanıyor, ATV’den Kan Çeken Karar! “Yok Artık!”
Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Yayından Kaldırıldı! ATV Bizzat Müdahalede Bulundu! Kimse Bu Kadar Erken Beklemiyordu! Herkes İşsiz… mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Yayından Kaldırıldı! ATV Bizzat Müdahalede Bulundu! Kimse Bu Kadar Erken Beklemiyordu! Herkes İşsiz…
Oğlum Dizisi Konusu Nedir, Hangi Kitaptan Uyarlandı? Oğlum Dizisinin Senaryosu Kimin? Oğlum Dizisi Oyuncuları Kim, Gerçek İsimleri Ne? mask
Oğlum Dizisi Konusu Nedir, Hangi Kitaptan Uyarlandı? Oğlum Dizisinin Senaryosu Kimin? Oğlum Dizisi Oyuncuları Kim, Gerçek İsimleri Ne?
Üç Kuruş'tan Sosyal Medyaya Damga Vuran Final Sahnesi! Kartal Katilin Kim Olduğunu Biliyor Mu? Perde Arkası Aralandı, Skandal Çıktı! “Yok Artık” mask
Üç Kuruş'tan Sosyal Medyaya Damga Vuran Final Sahnesi! Kartal Katilin Kim Olduğunu Biliyor Mu? Perde Arkası Aralandı, Skandal Çıktı! “Yok Artık”
Aziz Dizisi 9. Bölüm Full İzle! 14 Ocak 2022 Aziz Dizisi Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Aziz Dizisi 9. Bölüm Full İzle! 14 Ocak 2022 Aziz Dizisi Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Arka Sokaklar 610. Bölüm Full İzle! 14 Ocak 2022 Arka Sokaklar Dizisi Yeni Sezon Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Arka Sokaklar 610. Bölüm Full İzle! 14 Ocak 2022 Arka Sokaklar Dizisi Yeni Sezon Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Kırmızı Oda Dizisi Bitti Mi, Final Mi Yaptı? Kırmızı Oda 58. Bölüm Ne Zaman Başlıyor? mask
Kırmızı Oda Dizisi Bitti Mi, Final Mi Yaptı? Kırmızı Oda 58. Bölüm Ne Zaman Başlıyor?
Aşk Mantık İntikam 28. Bölüm Full İzle! Aşk Mantık İntikam 14 Ocak Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Aşk Mantık İntikam 28. Bölüm Full İzle! Aşk Mantık İntikam 14 Ocak Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Masterchef Hasan Dalga Konusu Oldu! Yerin Dibine Girdi, Pılını Pırtını Toplayıp; Çekilecek! “Köyüne Dön!” Ağızları Açık Bıraktı… mask
Masterchef Hasan Dalga Konusu Oldu! Yerin Dibine Girdi, Pılını Pırtını Toplayıp; Çekilecek! “Köyüne Dön!” Ağızları Açık Bıraktı…
Alişan’dan Yok Eden, Yıkan Açıklama! Öyle Bir Şey Dedi Ki, Kalpler Dayanmadı! Sadece Birkaç Ay Önce Film Kopmuştu… mask
Alişan’dan Yok Eden, Yıkan Açıklama! Öyle Bir Şey Dedi Ki, Kalpler Dayanmadı! Sadece Birkaç Ay Önce Film Kopmuştu…
Aşk Mantık İntikam Dizisinden Göbek Attıran Karar! Bir Değil, İki Değil… Sonunda Gidiyorlar, Seyirci Bayram Edecek! “Hoşça Kalın!” mask
Aşk Mantık İntikam Dizisinden Göbek Attıran Karar! Bir Değil, İki Değil… Sonunda Gidiyorlar, Seyirci Bayram Edecek! “Hoşça Kalın!”
Masterchef Kahini Durmadı, Şampiyonu İfşaladı! Televizyonlar Kırılacak, Sinir Krizleri Patlayacak! Hasan Mı, Eren Mi? Nefesler Kesildi… mask
Masterchef Kahini Durmadı, Şampiyonu İfşaladı! Televizyonlar Kırılacak, Sinir Krizleri Patlayacak! Hasan Mı, Eren Mi? Nefesler Kesildi…
Alişan’ın Eşi Buse Varol’a ve Oğluna Şok Şiddet! Her Şeyi Tek Tek Anlattı, Gözleri Doldukça Doldu! Alişan Küplere Binebilir! Neler Oluyor? mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol’a ve Oğluna Şok Şiddet! Her Şeyi Tek Tek Anlattı, Gözleri Doldukça Doldu! Alişan Küplere Binebilir! Neler Oluyor?
Masterchef Mehmet Şefin Kızı Büyük Belada! Mehmet Şef Kahrolacak, Öyle Bir Şekilde Anılıyor Ki… Hayatı Bitti! mask
Masterchef Mehmet Şefin Kızı Büyük Belada! Mehmet Şef Kahrolacak, Öyle Bir Şekilde Anılıyor Ki… Hayatı Bitti!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status