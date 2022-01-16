- 16 Oca 2022 - 20:45 G: 16 Oca 2022 - 20:46

Masterchef Burcu Kasığına Kadar Açtı! Derin Yırtmaçlı Kıyafetiyle Fizik Şov Yaptı, Görenler Eridi! Mehmet Şef Elinden Tutmuştu…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Burcu Önal, öyle bir kıyafet giydi ki, görenler alev alev yandı. Bacak dekoltesiyle göğüs dekoltesini bir arada gösteren başarılı yarışmacı, kasığına kadar yükselen derin yırtmacıyla nefesleri kesti! Görenleri eriten Burcu Önal, gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. 6 aylık maceranın finalinde Eren şampiyon olmuştu. Eski yarışmacılar ise koltuklarda yerini almıştı. Eski yarışmacıların arasında bulunan Burcu Önal’ın güzelliği ise gözlerden kaçmadı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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16 Oca 2022 - 20:45 Ankara- Yaşam

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