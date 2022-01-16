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16 Oca 2022 - 20:45

Masterchef Burcu Kasığına Kadar Açtı! Derin Yırtmaçlı Kıyafetiyle Fizik Şov Yaptı, Görenler Eridi! Mehmet Şef Elinden Tutmuştu…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Burcu Önal, öyle bir kıyafet giydi ki, görenler alev alev yandı. Bacak dekoltesiyle göğüs dekoltesini bir arada gösteren başarılı yarışmacı, kasığına kadar yükselen derin yırtmacıyla nefesleri kesti! Görenleri eriten Burcu Önal, gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…