Masterchef Burcu Kasığına Kadar Açtı! Derin Yırtmaçlı Kıyafetiyle Fizik Şov Yaptı, Görenler Eridi! Mehmet Şef Elinden Tutmuştu…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Burcu Önal, öyle bir kıyafet giydi ki, görenler alev alev yandı. Bacak dekoltesiyle göğüs dekoltesini bir arada gösteren başarılı yarışmacı, kasığına kadar yükselen derin yırtmacıyla nefesleri kesti! Görenleri eriten Burcu Önal, gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. 6 aylık maceranın finalinde Eren şampiyon olmuştu. Eski yarışmacılar ise koltuklarda yerini almıştı. Eski yarışmacıların arasında bulunan Burcu Önal’ın güzelliği ise gözlerden kaçmadı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.