Aşkları O Ses Türkiye’de Başlamıştı! Acun Ilıcalı’nın Önünde Aşkını İlan Etmişti, Öyle Bir Şey Dedi Ki… “Yok Artık”
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan O Ses Türkiye’nin Yılbaşı özel programında aşk rüzgarı estiğine dair birçok yorum arka arkaya gelmişti. Öyle ki, o anları izleyenler Acun Ilıcalı’nın önünde aşkını ilan ettiği bile dile getirmişti. Şimdi ise o aşk iddialarına şok isimden açıklama geldi. Bu durum ise görenlerin “Yok artık” yorumunda bulunmasına neden oldu!
Acun Medya tarafından ekranlara gelen O Ses Türkiye’nin Yılbaşı Özel programında birbirinden değerli isimler şarkılarını dile getirmişti. Damla Sönmez ise programında şarkısıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Murat Boz ise sahneye çıkmış ve Damla Sönmez’le birlikte şarkılar söylemişti. O sırada Murat Boz’un Damla Sönmez’e bakışları ve Acun Ilıcalı’ya dedikleri ise şok etkisi yaratmıştı. Peki, şimdi neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.