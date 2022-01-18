- 18 Oca 2022 - 12:45 G: 18 Oca 2022 - 13:07

Aşkları O Ses Türkiye’de Başlamıştı! Acun Ilıcalı’nın Önünde Aşkını İlan Etmişti, Öyle Bir Şey Dedi Ki… “Yok Artık”

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan O Ses Türkiye’nin Yılbaşı özel programında aşk rüzgarı estiğine dair birçok yorum arka arkaya gelmişti. Öyle ki, o anları izleyenler Acun Ilıcalı’nın önünde aşkını ilan ettiği bile dile getirmişti. Şimdi ise o aşk iddialarına şok isimden açıklama geldi. Bu durum ise görenlerin “Yok artık” yorumunda bulunmasına neden oldu!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen O Ses Türkiye’nin Yılbaşı Özel programında birbirinden değerli isimler şarkılarını dile getirmişti. Damla Sönmez ise programında şarkısıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Murat Boz ise sahneye çıkmış ve Damla Sönmez’le birlikte şarkılar söylemişti. O sırada Murat Boz’un Damla Sönmez’e bakışları ve Acun Ilıcalı’ya dedikleri ise şok etkisi yaratmıştı. Peki, şimdi neler oluyor?

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18 Oca 2022 - 12:45 Ankara- Yaşam

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