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16 Oca 2022 - 20:45

O Ses Türkiye’de Aşkları Başlamıştı! Acun Ilıcalı’nın Önünde Aşkını İlan Etmişti, Öyle Bir Şey Dedi Ki… “Yok Artık”

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan O Ses Türkiye’nin Yılbaşı özel programında aşk rüzgarı estiğine dair birçok yorum arka arkaya gelmişti. Öyle ki, o anları izleyenler Acun Ilıcalı’nın önünde aşkını ilan ettiği bile dile getirmişti. Şimdi ise o aşk iddialarına şok isimden açıklama geldi. Bu durum ise görenlerin “Yok artık” yorumunda bulunmasına neden oldu!