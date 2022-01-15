15 Temmuz Şehitleri Anısına Öğrenciler Sergi Düzenlendi
15 Temmuz Şehitleri Anısına Öğrenciler Sergi Düzenlendi. Sergide okul korosunun seslendirdiği yöresel ezgiler davetlilerin büyük beğenisini topladı. Daha sonra 8. sınıflar arası gerçekleşen bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediye ve katılım belgesini Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci takdim etti.
HABERLER ANKARA / ÖZEL HABER - 15 Temmuz Şehitleri Anısına Öğrenciler Sergi Düzenlendi. 15 Temmuz Şehit ve Gazilerini anmak ve hatıralarını yaşatmak adına Şehit Kadir Yalçın Ortaokulu’nda resim ve fotoğraf sergisi düzenlendi. Ortaokul öğrencilerinin hünerli elinden çıkan birbirinden güzel 30 farklı eserlerin sergilendiği resim ve fotoğraf sergisinin açılışını Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci gerçekleştirdi. Sergide okul korosunun seslendirdiği yöresel ezgiler davetlilerin büyük beğenisini topladı. Daha sonra 8. sınıflar arası gerçekleşen bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediye ve katılım belgesini Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci takdim etti.
Tarihimizi gençlerimizle yaşatacağız
Ülkenin birliği ve beraberliği için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden şehitlerimizin hatırasını her daim yaşatacaklarını ifade eden Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, “Tarihimize sahip çıkacak ve bu tarihi siz geleceğimizin teminatı gençlerimizle yaşatacağız. Bugün burada açılışını yaptığımız sergi de bunun en güzel örneklerinden biri. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” dedi.
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15 Oca 2022 - 11:52 - Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.