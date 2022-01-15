Gölbaşı'nda Doğalgazsız Mahalle Kalmayacak Dedi! Sözünü Tuttu…
Gölbaşı’nda 15 kırsal mahalle doğalgaza kavuştu. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, doğalgazı olmayan kırsal mahallelere verdiği sözü tuttu. 15 kırsal mahalle doğalgaza kavuştu.
HABERLER ANKARA / ÖZEL HABER - Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek verdiği sözleri tutmaya devam ediyor. Başkent Doğalgaz ile yürüttüğü 2020-2021 çalışmaları ile 15 kırsal mahalleye doğalgaz ulaştığını ve vatandaşların kullanımına sunduklarını müjdeleyen Başkan Ramazan Şimşek “Gölbaşı’mızda doğalgazın ulaşmadığı ev kalmasın diyerek Başkent Doğalgaz ile mahallelerimizde yürüttüğümüz 2020-2021 çalışmalarımızı eksiksiz tamamladık. Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.
Temiz bir çevre için el ele
“Gölbaşı’nda yaşam kalitesini yükseltmek, hava kirliliğini ortadan kaldırmak, daha yeşil ve temiz bir çevre için çalışmalarımıza devam ediyoruz” diyen Başkan Ramazan Şimşek doğalgazın bu noktadaki önemine dikkat çekerek sözlerini şöyle noktaladı: “Mahallelerimizin doğalgaza kavuşması çok sevindirici bir durum. Doğalgaz ile hava kirliliğinde önüne geçmiş olacağız. Bu çalışmada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."
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15 Oca 2022 - 12:09 - Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.