Altındağ'da kütüphanelere Vatandaş yoğun ilgi gösterdi

Altındağ kütüphaneleri rekora koşuyor. Aktif üye sayısı 24 bine yaklaşan mahalle kütüphaneleri her yaştan Altındağlı vatandaşın büyük ilgisini çekiyor. Kütüphanelere gösterilen ilgiden dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı "Kütüphanelerimizin aktif üye sayısı 24 bine yaklaştı.

Bu gerçekten rekor denebilecek bir sayı… Kütüphanelerin bu kadar ilgi görmesi, herkesin koşup gelmesi, gençlerimizin ders kitaplarını alarak akın etmesi, çocuklarımızın kitap okumak için sabırsızlanması, ev hanımlarımızın kahvelerini de alarak kitap okumaya koşması gerçekten çok güzel... Altındağ bu kütüphaneler sayesinde, gelecekte çok daha güzel olacak inşallah...” dedi.

YENİ KÜTÜPHANELER YOLDA

Her mahalleye bir kütüphane yapmak için çalışmalara devam ettiklerini de söyleyen Başkan Asım Balcı, “Kütüphanelere sadece gençler değil, her yaştan hemşehrilerimiz büyük ilgi gösteriyor. Her yaştan kullanıcıyı bu masalarda, rafların arasında görmek çok güzel... Onların bu ilgisini görmek, bizi hem çok mutlu ediyor hem de yeni kütüphaneler yapmak için motive ediyor. Altındağlı hemşehrilerimiz için daha fazla kütüphane yapacağız inşallah…” ifadelerini kullandı.

Foto Galeriyi Görmek İçin Sayfaları Takip Ediniz...