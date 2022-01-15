Anasayfa/

Foto Galeri/

15 Oca 2022 - 11:58

Masterchef Sergen ve Dilara Aşkı Ortaya Çıktı! Birbirlerine Sokuldular, Ellerini Tuttular! “Kardeşim” Demişti Ama Gözlerden Kaçmadı!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te isimleri aşk dedikodularına karışan isimler şok bir hamlede bulundu! Yarışma içerisinde birbirlerine yakın olmalarından dolayı çok yakıştırılan Dilara Başaran ve Sergen Özen, dün akşam ekranlara gelen bölümde ise öyle bir şey yaptılar ki, gözlerden kaçmadı! İşte merak edilen tüm detaylar…