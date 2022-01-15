Yüksek aidata itiraz edebilirsiniz! Site aidatına nasıl itiraz edilir ?

HABERLER ANKARA / ÖZEL HABER - Yeni yılla birlikte site aidatlarına da zam geldi. Bazı sitelerde yapılan zamlar yüzde 80’i aşarak ev sahiplerini isyan ettirdi. TÜGEM Başkanı Hakan Akdoğan, pandemide yararlanılmayan sosyal aktiviteler için ayrılan bütçelerin kullanılmadığına, bu nedenle bazı sitelerin bütçe fazlası olabileceğine dikkat çekerek ev sahiplerinin denetim raporlarına dikkat etmesini önerdi.

Zamlar tetikledi

Sitelerdeki işleyiş hakkında bilgi veren Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan, “Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre, kat malikleri kurulu, yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen zamanlarda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde toplanır. Toplu yapılarda ise kurullar, en geç iki yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim plânlarında gösterilen zamanlarda, böyle bir zaman gösterilmemişse, ikinci takvim yılının ilk ayı içinde toplanır” dedi.

Bu nedenle site ve apartman yönetim toplantılarının yoğun olduğu bir dönem içinde olunduğunu aktaran Akdoğan, “Özellikle çalışanların maliyet artışları nedeniyle aidatlarda yüksek artışlar söz konusu oluyor. Ortak alanlardaki elektrik, su ve hatta doğalgaz giderleri de maliyet artışlarını tetikledi” diye konuştu.

Alacaklı çıkabilirsiniz

Akdoğan’ın dikkat çektiği bir diğer nokta ise bazı site yönetimlerinin pandemi döneminde yararlanılmayan sosyal aktiviteler için ayırdıkları bütçeleri harcamamaları. Konuyla ilgili Akdoğan “Hatta bazı sitelerin bütçe fazlaları olmalıydı. Bu konuda denetim raporları ve ibra süreci önemli. Aidatların belirlenmesi için de işletme projesi yapılmalı. Bu proje de kat malikleri kurulunca kabul edilmeli” ifadelerini kullandı.

Siteden siteye uçurum var

Aynı hizmetleri almasına rağmen siteden sitede büyük uçurumlar var. Bu durum birçok ev sahibini rahatsız ediyor. Aidatı belirleyen birçok unsur olduğunu kaydeden Akdoğan, “Özellikle sitelerin yatay ya da dikey mimarileri, alanı, bulunduğu ilçe, daire sayıları ve büyüklükleri, yapının eski ya da yeni olması, bağımsız bölüm sayısı ve sosyal aktivitelerin durumu gibi. Ama malikler her zaman genel kurullarına katılarak bu maliyetleri takip edebilirler. İtiraz edebilirler. Hatta yöneticinin veya denetçinin veya kat maliklerinden üçte birinin istemi üzerine sebebi de bildirilmek şartıyla, kat malikleri kurulu her zaman toplanabilir” dedi.

Ödememe hakkı yok

Kiracının havuz, otopark, spor salonu gibi olanaklardan faydalanmadığını belirtip aidatı ödememe hakkı konusunda ise Akdoğan şunları söyledi: “Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.”

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