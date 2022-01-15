Senem Kuyucuoğlu Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Yasemin Ada Börü İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Şimdilerde özel yaşamı ile sıkça gündeme gelen 2009 Türkiye 2. güzeli Senem Kuyucuoğlu, paylaştığı o video ile tüm sosyal medyayı altüst etti. Bir süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Yasemin Ada Börü ile bir video paylaşan Senem Kuyucuoğlu ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde....
Şimdilerde özel yaşamı ile sıkça gündeme gelen 2009 Türkiye 2. güzeli Senem Kuyucuoğlu, paylaştığı o video ile tüm sosyal medyayı altüst etti. Bir süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Yasemin Ada Börü ile bir video paylaşan Senem Kuyucuoğlu, mutlu anlarını takipçilerinin beğenisine sundu. O video ise, akıllara ikili arasındaki yaş farkını getirdi. Peki, Senem Kuyucuoğlu kaç yaşında? Senem Kuyucuoğlu kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…
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15 Oca 2022 - 12:19 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.