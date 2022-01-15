Anasayfa/

Foto Galeri/

15 Oca 2022 - 12:19

Senem Kuyucuoğlu Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Yasemin Ada Börü İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer

Şimdilerde özel yaşamı ile sıkça gündeme gelen 2009 Türkiye 2. güzeli Senem Kuyucuoğlu, paylaştığı o video ile tüm sosyal medyayı altüst etti. Bir süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Yasemin Ada Börü ile bir video paylaşan Senem Kuyucuoğlu ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde....