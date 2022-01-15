Öykü Gürman Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Sevgilisi Fatih İçmeli İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer

Söylediği şarkılar ile hafızalara kazınan ve sesiyle müzikseverlerin tüm dikkatini üzerine çeken Öykü Gürman, şimdilerde aşk hayatında da mutluluğu yakaladı. Bir süredir birlikte olduğu Fatih İçmeli’den evlenme teklifi alan Öykü Gürman, paylaştığı fotoğraflarıyla herkesin dikkatini çekmeyi başardı. Öte yandan ikili arasındaki yaş farkı herkesi adeta şoke etti! Peki, Öykü Gürman kaç yaşında? Öykü Gürman kimdir, aslen nereli? Öykü Gürman sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…



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