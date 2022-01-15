Öykü Gürman Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Sevgilisi Fatih İçmeli İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Söylediği şarkılar ile hafızalara kazınan ve sesiyle müzikseverlerin tüm dikkatini üzerine çeken Öykü Gürman, şimdilerde aşk hayatında da mutluluğu yakaladı. Bir süredir birlikte olduğu Fatih İçmeli’den evlenme teklifi alan Öykü Gürman ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Söylediği şarkılar ile hafızalara kazınan ve sesiyle müzikseverlerin tüm dikkatini üzerine çeken Öykü Gürman, şimdilerde aşk hayatında da mutluluğu yakaladı. Bir süredir birlikte olduğu Fatih İçmeli’den evlenme teklifi alan Öykü Gürman, paylaştığı fotoğraflarıyla herkesin dikkatini çekmeyi başardı. Öte yandan ikili arasındaki yaş farkı herkesi adeta şoke etti! Peki, Öykü Gürman kaç yaşında? Öykü Gürman kimdir, aslen nereli? Öykü Gürman sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…
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15 Oca 2022 - 12:22 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.