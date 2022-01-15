- 15 Oca 2022 - 12:22 G: 15 Oca 2022 - 12:26

Öykü Gürman Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Sevgilisi Fatih İçmeli İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer

Söylediği şarkılar ile hafızalara kazınan ve sesiyle müzikseverlerin tüm dikkatini üzerine çeken Öykü Gürman, şimdilerde aşk hayatında da mutluluğu yakaladı. Bir süredir birlikte olduğu Fatih İçmeli’den evlenme teklifi alan Öykü Gürman ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Söylediği şarkılar ile hafızalara kazınan ve sesiyle müzikseverlerin tüm dikkatini üzerine çeken Öykü Gürman, şimdilerde aşk hayatında da mutluluğu yakaladı. Bir süredir birlikte olduğu Fatih İçmeli’den evlenme teklifi alan Öykü Gürman, paylaştığı fotoğraflarıyla herkesin dikkatini çekmeyi başardı. Öte yandan ikili arasındaki yaş farkı herkesi adeta şoke etti! Peki, Öykü Gürman kaç yaşında? Öykü Gürman kimdir, aslen nereli? Öykü Gürman sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…


Detaylar diğer sayfada!

15 Oca 2022 - 12:22 - Magazin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Öykü Gürman Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Sevgilisi Fatih İçmeli İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer mask
Öykü Gürman Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Sevgilisi Fatih İçmeli İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Senem Kuyucuoğlu Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Yasemin Ada Börü İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer mask
Senem Kuyucuoğlu Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Yasemin Ada Börü İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Yüksek aidata itiraz edebilirsiniz! Site aidatına nasıl itiraz edilir ? mask
Yüksek aidata itiraz edebilirsiniz! Site aidatına nasıl itiraz edilir ?
Gölbaşı'nda Doğalgazsız Mahalle Kalmayacak Dedi! Sözünü Tuttu… mask
Gölbaşı'nda Doğalgazsız Mahalle Kalmayacak Dedi! Sözünü Tuttu…
Altındağ'da kütüphanelere Vatandaş yoğun ilgi gösterdi mask
Altındağ'da kütüphanelere Vatandaş yoğun ilgi gösterdi
Kalbiniz için en kötü 8 gıda zarar veriyor! mask
Kalbiniz için en kötü 8 gıda zarar veriyor!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status