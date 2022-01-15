- 15 Oca 2022 - 12:34 G: 15 Oca 2022 - 12:37

Ozan Doğulu Sevgilisi Hera Aslan Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Ozan Doğulu İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer

Müziğin güçlü isimlerinden biri olan Ozan Doğulu, geçtiğimiz gün yeni yaşını kutladı. Kardeşi Kenan Doğulu ve eşi Beren Saat’in de katıldığı doğum günü partisine damga vuran isim ise, yaptığı açıklamalar ile Ozan Doğulu’nun sevgilisi Hera Aslan oldu. Sizde Hera Aslan ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Müziğin güçlü isimlerinden biri olan Ozan Doğulu, geçtiğimiz gün yeni yaşını kutladı. Kardeşi Kenan Doğulu ve eşi Beren Saat’in de katıldığı doğum günü partisine damga vuran isim ise, yaptığı açıklamalar ile Ozan Doğulu’nun sevgilisi Hera Aslan oldu. Söylediği sözler ile magazin basınında adeta bomba etkisi yaratan Hera Aslan ile Ozan Doğulu arasındaki yaş farkı ise, herkesi adeta şoke etti! Peki, Ozan Doğulu’nun sevgilisi Hera Aslan kaç yaşında? Hera Aslan kimdir, aslen nereli? Hera Aslan ne iş yapıyor, mesleği ne? İşte, detaylar…


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15 Oca 2022 - 12:34 - Magazin

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