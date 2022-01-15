Ozan Doğulu Sevgilisi Hera Aslan Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Ozan Doğulu İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Müziğin güçlü isimlerinden biri olan Ozan Doğulu, geçtiğimiz gün yeni yaşını kutladı. Kardeşi Kenan Doğulu ve eşi Beren Saat’in de katıldığı doğum günü partisine damga vuran isim ise, yaptığı açıklamalar ile Ozan Doğulu’nun sevgilisi Hera Aslan oldu. Sizde Hera Aslan ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Müziğin güçlü isimlerinden biri olan Ozan Doğulu, geçtiğimiz gün yeni yaşını kutladı. Kardeşi Kenan Doğulu ve eşi Beren Saat’in de katıldığı doğum günü partisine damga vuran isim ise, yaptığı açıklamalar ile Ozan Doğulu’nun sevgilisi Hera Aslan oldu. Söylediği sözler ile magazin basınında adeta bomba etkisi yaratan Hera Aslan ile Ozan Doğulu arasındaki yaş farkı ise, herkesi adeta şoke etti! Peki, Ozan Doğulu’nun sevgilisi Hera Aslan kaç yaşında? Hera Aslan kimdir, aslen nereli? Hera Aslan ne iş yapıyor, mesleği ne? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
15 Oca 2022 - 12:34 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.