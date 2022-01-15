Anasayfa/

Foto Galeri/

15 Oca 2022 - 12:28

Üç Kuruş Dizisi Final Mi Yapıyor? Kanal Karar Verdi, Çukur’un Kardeşiydi, Ömrü Kısa Sürdü! 8,9 Şiddetinde Dağıtan, Yıkan Deprem! Neler Oluyor?

Show TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kuruş dizisinin final yapacağına dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Kanalın karar verdiği ortaya çıkarken; Çukur dizisi kadar uzun ömürlü olmadığı da ortaya çıktı. Seyircisinde 8,9 şiddetinde deprem yaratan bu durum ise ağızların açık kalmasına enden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…