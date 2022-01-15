Üç Kuruş Dizisi Final Mi Yapıyor? Kanal Karar Verdi, Çukur’un Kardeşiydi, Ömrü Kısa Sürdü! 8,9 Şiddetinde Dağıtan, Yıkan Deprem! Neler Oluyor?
Show TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kuruş dizisinin final yapacağına dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Kanalın karar verdiği ortaya çıkarken; Çukur dizisi kadar uzun ömürlü olmadığı da ortaya çıktı. Seyircisinde 8,9 şiddetinde deprem yaratan bu durum ise ağızların açık kalmasına enden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Uraz Kaygırlaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Diren Polatoğlu, Nursel Köse ve Aslıhan Malboro gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Üç Kuruş dizisinin son bölümü geçtiğimiz haftalarda ekranlara gelmişti. Yılbaşından ve koronavirüs vaka artışından dolayı ara vermek zorunda kalan Üç Kuruş dizisinin yeni bölümü ise Pazartesi akşamı ekranlara gelecekti ama final iddiaları dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.