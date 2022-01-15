Yasemin Allen Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Uğur Güven İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer

Oyunculuk performansı ile kendisine hayran bırakan isimlerden biri olan Yasemin Allen, şimdilerde yaşı ile herkesi şaşırtmayı başladı. Bir süredir ekranlardan uzak işler yapmaya başlayan ünlü oyuncu, dijitale yönlendiği. Aldığı her rol ile hafızalara kazınan Yasemin Allen’in yaşı ise, herkesi bir hayli şoke etti. Peki, Yasemin Allen kaç yaşında? Yasemin Allen kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…



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