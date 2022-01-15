Yasemin Allen Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Uğur Güven İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
i. Aldığı her rol ile hafızalara kazınan Yasemin Allen’in yaşı ise, herkesi bir hayli şoke etti. Sizde sevilen oyuncu Yasemin Allen ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Oyunculuk performansı ile kendisine hayran bırakan isimlerden biri olan Yasemin Allen, şimdilerde yaşı ile herkesi şaşırtmayı başladı. Bir süredir ekranlardan uzak işler yapmaya başlayan ünlü oyuncu, dijitale yönlendiği. Aldığı her rol ile hafızalara kazınan Yasemin Allen’in yaşı ise, herkesi bir hayli şoke etti. Peki, Yasemin Allen kaç yaşında? Yasemin Allen kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…
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15 Oca 2022 - 13:16 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.