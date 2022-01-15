- 15 Oca 2022 - 13:19 G: 15 Oca 2022 - 13:22

Oğuzhan Koç Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Oğuzhan Koç’un Memleketi…

Bir süredir Demet Özdemir ile yaşadığı aşk ile gündemlerden düşemeyen oyuncu ve şarkıcı Oğuzhan Koç, ünlü oyuncu ile ayrıldı. Ayrılık haberlerinin ardından hayranları tarafından bir hayli sıkı takibe alınan ikiliden peş peşe gelen hamleler ise, herkesi şoke etti. Sizde Oğuzhan Koç ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Bir süredir Demet Özdemir ile yaşadığı aşk ile gündemlerden düşemeyen oyuncu ve şarkıcı Oğuzhan Koç, ünlü oyuncu ile ayrıldı. Ayrılık haberlerinin ardından hayranları tarafından bir hayli sıkı takibe alınan ikiliden peş peşe gelen hamleler ise, herkesi şoke etti. Öte yandan bu takip esnasında Oğuzhan Koç’un memleketini öğrenen hayranları şaşkınlığını gizleyemedi! Peki, Oğuzhan Koç aslen nereli? Oğuzhan Koç kimdir, kaç yaşında? İşte, detaylar…


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15 Oca 2022 - 13:19 - Magazin

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