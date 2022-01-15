Oğuzhan Koç Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Oğuzhan Koç’un Memleketi…
Bir süredir Demet Özdemir ile yaşadığı aşk ile gündemlerden düşemeyen oyuncu ve şarkıcı Oğuzhan Koç, ünlü oyuncu ile ayrıldı. Ayrılık haberlerinin ardından hayranları tarafından bir hayli sıkı takibe alınan ikiliden peş peşe gelen hamleler ise, herkesi şoke etti. Sizde Oğuzhan Koç ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Bir süredir Demet Özdemir ile yaşadığı aşk ile gündemlerden düşemeyen oyuncu ve şarkıcı Oğuzhan Koç, ünlü oyuncu ile ayrıldı. Ayrılık haberlerinin ardından hayranları tarafından bir hayli sıkı takibe alınan ikiliden peş peşe gelen hamleler ise, herkesi şoke etti. Öte yandan bu takip esnasında Oğuzhan Koç’un memleketini öğrenen hayranları şaşkınlığını gizleyemedi! Peki, Oğuzhan Koç aslen nereli? Oğuzhan Koç kimdir, kaç yaşında? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
15 Oca 2022 - 13:19 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.