- 24 Oca 2022 - 22:08

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un Ayrılığında Şok Detay Ortaya Çıktı! Aldatma Konuşuluyordu, Demet Özdemir’den Ciğer Sızlatan Karar Çıktı!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, geçtiğimiz günlerde ilişkilerine nokta koymuşlardı. Şimdi ise Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un neden ayrıldığı ortaya çıktı! Aldatma ve ihanet konuları gündeme bomba gibi düşerken; Demet Özdemir’den ise ciğer sızlatan karar çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Geçtiğimiz günlerde Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ilişkilerinin bittiğini göstermişlerdi. İkili birbirleriyle olan fotoğraflarını Instagram akışından kaldırmışlardı. Bu durum ise özellikle Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç sevenlerini büyük şoka uğratmıştı. Akılları yerinden eden bu durum sonrasında ilişkilerinin neden bittiği resmen ortaya çıktı! Meğer…

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24 Oca 2022 - 22:08 Ankara- Yaşam

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