Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Aldatma Konuşuluyordu, Demet Özdemir’den Ciğer Sızlatan Karar Çıktı!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, geçtiğimiz günlerde ilişkilerine nokta koymuşlardı. Şimdi ise Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un neden ayrıldığı ortaya çıktı! Aldatma ve ihanet konuları gündeme bomba gibi düşerken; Demet Özdemir’den ise ciğer sızlatan karar çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz günlerde Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ilişkilerinin bittiğini göstermişlerdi. İkili birbirleriyle olan fotoğraflarını Instagram akışından kaldırmışlardı. Bu durum ise özellikle Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç sevenlerini büyük şoka uğratmıştı. Akılları yerinden eden bu durum sonrasında ilişkilerinin neden bittiği resmen ortaya çıktı! Meğer…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.