Alişan’ın Eşi Buse Varol Resmen Şiddete Uğradı! “Büyük Çıldırdı, Gözü Döndü!” Alişan’la Boşanma Açıklamasının Ardından… “Yazıklar Olsun”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol, şiddet gördü! “Çıldırdı, gözü döndü” diyerek olayı açıklayan Buse Varol ise kısa bir süre önce yine Alişan’la boşama iddialarıyla gündeme gelmişti. Şimdi ise…
Gündeme bomba gibi düşen Alişan’ın eşine ise “Yazıklar olsun böyle insanlara” yorumları yapıldı. Binlerce kişinin tüylerini ürperten Buse Varol, hayranlarını ise yaktı yıktı. Kısa bir süre önce Alişan’la arasının çok iyi olduğunu ve aralarında boşanma gibi bir durumun olmadığını dile getiren Buse Varol, kan dondurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.