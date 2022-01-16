Alişan’ın Eşi Buse Varol Resmen Şiddete Uğradı! “Büyük Çıldırdı, Gözü Döndü!” Alişan’la Boşanma Açıklamasının Ardından… “Yazıklar Olsun”

Gündeme bomba gibi düşen Alişan’ın eşine ise “Yazıklar olsun böyle insanlara” yorumları yapıldı. Binlerce kişinin tüylerini ürperten Buse Varol, hayranlarını ise yaktı yıktı. Kısa bir süre önce Alişan’la arasının çok iyi olduğunu ve aralarında boşanma gibi bir durumun olmadığını dile getiren Buse Varol, kan dondurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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