- 26 Oca 2022 - 22:14

Kardeşlerim Dizisine Kadir Dönüş Yapıyor! Görenler Şaştı Kaldı... Anlaşmalar İmzalandı, Çekimler Başladı! Asiye İçin Her Şey Bitti!

ATV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim dizisine skandal bir ismin giriş yapacağı ortaya çıktı. Kadir’in yerine geleceği konuşulan ismin ortalığı inleteceği de ortaya çıktı! Bununla birlikte Asiye’nin çok zor durumda olacağı ve hapı yutacağına dair yorumlar geldi. ATV ekranlarının sallanacağını gösterdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Celil Nalçakan, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Ahu Yağtu ve Yiğit Koçak gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Kardeşlerim’e yeni bir kan geldiği ortaya çıktı. Bununla birlikte ise birçok kişi bu ismin Kadir’in yerine geleceğini yorumladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

26 Oca 2022 - 22:14 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Kırmızı Oda Dizisine Delikanlı Sadi Yeniden Geliyor! Reytingler Düşünce; Kavga Gürültü Kalmadı! Görenlerin Ağzı Açık Kalıyor! mask
Kırmızı Oda Dizisine Delikanlı Sadi Yeniden Geliyor! Reytingler Düşünce; Kavga Gürültü Kalmadı! Görenlerin Ağzı Açık Kalıyor!
Aziz Dizisinde 8,9 Şiddetinde Deprem! Murat Yıldırım Üzerini Karaladı, Her Şey Bitti! Hüngür Hüngür Ağlattı, Sosyal Medya İsyanda! Neler Oluyor? mask
Aziz Dizisinde 8,9 Şiddetinde Deprem! Murat Yıldırım Üzerini Karaladı, Her Şey Bitti! Hüngür Hüngür Ağlattı, Sosyal Medya İsyanda! Neler Oluyor?
Masumlar Apartmanı Dizisinde Han Hapı Yuttu! Seyircinin Nutku Tutuldu, Tüyleri Ürperdi! Tüm İpler Koptu, Ağızları Açık Bıraktı! mask
Masumlar Apartmanı Dizisinde Han Hapı Yuttu! Seyircinin Nutku Tutuldu, Tüyleri Ürperdi! Tüm İpler Koptu, Ağızları Açık Bıraktı!
STAR TV ve FOX TV’den Son Karar! O Dizilerin Sonu Geldi, Biletleri Kesildi! Arka Arkaya Vedalar Geldi, Seyirci Çıldırdı! Neler Oluyor? mask
STAR TV ve FOX TV’den Son Karar! O Dizilerin Sonu Geldi, Biletleri Kesildi! Arka Arkaya Vedalar Geldi, Seyirci Çıldırdı! Neler Oluyor?
Sadakatsiz 47. Bölüm 2022 Full İzle! 26 Ocak 2022 Sadakatsiz Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Sadakatsiz 47. Bölüm 2022 Full İzle! 26 Ocak 2022 Sadakatsiz Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kanunsuz Topraklar 14. Bölüm 2022 Full İzle! 26 Ocak 2022 Kanunsuz Topraklar Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kanunsuz Topraklar 14. Bölüm 2022 Full İzle! 26 Ocak 2022 Kanunsuz Topraklar Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Zuhal Topal'la Yemekteyiz 98. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 26 Ocak 2022 Haftanın Yarışmacıları Kim? İşte Günün Puanlaması… mask
Zuhal Topal'la Yemekteyiz 98. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 26 Ocak 2022 Haftanın Yarışmacıları Kim? İşte Günün Puanlaması…
Esra Erol'da 26 Ocak 2022 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 26 Ocak 2022 Çarşamba ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol'da 26 Ocak 2022 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 26 Ocak 2022 Çarşamba ATV Canlı İzle!
Survivor All-Star 2022 10.Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 2022 26 Ocak 2022 İlk Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor All-Star 2022 10.Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 2022 26 Ocak 2022 İlk Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Müge Anlı 26 Ocak 2022 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 26 Ocak 2022 Çarşamba ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı 26 Ocak 2022 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 26 Ocak 2022 Çarşamba ATV Canlı İzle!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Masterchef Burcu’nun Dudak Dudağa Pozları Şok Etti! Şefler Tek Tek Takipten Çıktı! Boşanacakları Konuşuluyordu Ama… mask
Masterchef Burcu’nun Dudak Dudağa Pozları Şok Etti! Şefler Tek Tek Takipten Çıktı! Boşanacakları Konuşuluyordu Ama…
Asla Yalan Söylemeyen Burçlar Hangisidir? İşte Yalan Konuştuğunda Kızaran ve Titreyen Burçlar… mask
Asla Yalan Söylemeyen Burçlar Hangisidir? İşte Yalan Konuştuğunda Kızaran ve Titreyen Burçlar…
En Uğursuz Burçlar Hangisidir? İşte Uğursuzluğu Üzerine Yapışmış O Burçlar... mask
En Uğursuz Burçlar Hangisidir? İşte Uğursuzluğu Üzerine Yapışmış O Burçlar...
Masterchef Hasan Jüri Üyesi Oldu! Şampiyon Olamayınca; Acun Ilıcalı’dan Şok Teklif Geldi! O Şef Çekilince, Sözleşme Hazırlandı... mask
Masterchef Hasan Jüri Üyesi Oldu! Şampiyon Olamayınca; Acun Ilıcalı’dan Şok Teklif Geldi! O Şef Çekilince, Sözleşme Hazırlandı...
Survivor Nisa’nın Tişörtünde Yazan 81134’ün Anlamı Ortaya Çıktı! Görenler Çılgına Döndü, Kimse Bunu Beklemiyordu! Meğer 8 ve 4… mask
Survivor Nisa’nın Tişörtünde Yazan 81134’ün Anlamı Ortaya Çıktı! Görenler Çılgına Döndü, Kimse Bunu Beklemiyordu! Meğer 8 ve 4…
Masterchef Pelin’den Üzen Haber Geldi! Tam Ülkeyi Terk Edecekken, Başına Gelen Bela… “Yok Artık” Yorumlar Arka Arkaya Geliyor! mask
Masterchef Pelin’den Üzen Haber Geldi! Tam Ülkeyi Terk Edecekken, Başına Gelen Bela… “Yok Artık” Yorumlar Arka Arkaya Geliyor!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status