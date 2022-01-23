Kardeşlerim Dizisine Kadir Yeniden Geliyor! O İsimle Anlaşmalar İmzalandı, Çekimler Başladı! Asiye İçin Her Şey Bitti! Neler Oluyor?
ATV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim dizisine skandal bir ismin giriş yapacağı ortaya çıktı. Kadir’in yerine geleceği konuşulan ismin ortalığı inleteceği de ortaya çıktı! Bununla birlikte Asiye’nin çok zor durumda olacağı ve hapı yutacağına dair yorumlar geldi. ATV ekranlarının sallanacağını gösterdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Celil Nalçakan, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Ahu Yağtu ve Yiğit Koçak gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Kardeşlerim’e yeni bir kan geldiği ortaya çıktı. Bununla birlikte ise birçok kişi bu ismin Kadir’in yerine geleceğini yorumladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.