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23 Oca 2022 - 11:14

Kardeşlerim Dizisine Kadir Yeniden Geliyor! O İsimle Anlaşmalar İmzalandı, Çekimler Başladı! Asiye İçin Her Şey Bitti! Neler Oluyor?

ATV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim dizisine skandal bir ismin giriş yapacağı ortaya çıktı. Kadir’in yerine geleceği konuşulan ismin ortalığı inleteceği de ortaya çıktı! Bununla birlikte Asiye’nin çok zor durumda olacağı ve hapı yutacağına dair yorumlar geldi. ATV ekranlarının sallanacağını gösterdi! İşte merak edilen tüm detaylar…