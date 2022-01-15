- 15 Oca 2022 - 16:10 G: 15 Oca 2022 - 16:16

Meral Çetinkaya Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Partneri Simay Barlas İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer

Şimdilerde Aziz dizisinde canlandırdığı Hatice Ana karakteriyle bir hayli sevilen usta oyuncu Meral Çetinkaya, dizinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Oyunculuk performansıyla kendisinden sonra gelen kuşaklara ilham veren Meral Çetinkaya ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Şimdilerde Aziz dizisinde canlandırdığı Hatice Ana karakteriyle bir hayli sevilen usta oyuncu Meral Çetinkaya, dizinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Oyunculuk performansıyla kendisinden sonra gelen kuşaklara ilham veren Meral Çetinkaya, aldığı son ödül ile başarısını bir kez daha konuşturdu. O ödülün üzerine Meral Çetinkaya’yı mercek altına alan Aziz hayranları, ünlü ismin yaşına inanamadı! Peki, Meral Çetinkaya kaç yaşında? Meral Çetinkaya kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…


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15 Oca 2022 - 16:10 - Magazin

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