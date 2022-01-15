Meral Çetinkaya Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Partneri Simay Barlas İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Şimdilerde Aziz dizisinde canlandırdığı Hatice Ana karakteriyle bir hayli sevilen usta oyuncu Meral Çetinkaya, dizinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Oyunculuk performansıyla kendisinden sonra gelen kuşaklara ilham veren Meral Çetinkaya ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Şimdilerde Aziz dizisinde canlandırdığı Hatice Ana karakteriyle bir hayli sevilen usta oyuncu Meral Çetinkaya, dizinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Oyunculuk performansıyla kendisinden sonra gelen kuşaklara ilham veren Meral Çetinkaya, aldığı son ödül ile başarısını bir kez daha konuşturdu. O ödülün üzerine Meral Çetinkaya’yı mercek altına alan Aziz hayranları, ünlü ismin yaşına inanamadı! Peki, Meral Çetinkaya kaç yaşında? Meral Çetinkaya kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…
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15 Oca 2022 - 16:10 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.