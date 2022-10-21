- 21 Eki 2022 - 08:13

Arka Sokaklar Rıza Baba'nın Karısı "Ayla" Hülya Kalebayır Çelik Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Hülya Kalebayır Çelik Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu!

Rıza Soylu’nun eşi olarak bilinen ve ekibin adeta annesi gibi olan Ayla karakteri, seyircinin de en çok sevdiği karakterlerden biri olmayı başardı. Öte yandan Ayla karakterine hayat veren Hülya Kalebayır ile ilgili merak edilen tüm detaylar ise haberimizde...

Arka Sokaklar dizisinin sevilen karakterlerinden biri olan Ayla Soylu, 16 sezondur değişen oyuncular tarafından canlandırıyor. Rıza Soylu’nun eşi olarak bilinen ve ekibin adeta annesi gibi olan Ayla karakteri, seyircinin de en çok sevdiği karakterlerden biri olmayı başardı. Öte yandan Ayla karakterine hayat veren Hülya Kalebayır, özel yaşamı ile herkesi şoke eden isimlerden biri haline geldi. Peki, Arka Sokaklar Rıza Baba'nın karısı Ayla kimdir? Hülya Kalebayır Çelik kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?


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21 Eki 2022 - 08:13 - Magazin

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