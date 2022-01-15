Arka Sokaklar Rıza Baba'nın Karısı Ayla Kimdir? Hülya Kalebayır Çelik Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı!
Rıza Soylu’nun eşi olarak bilinen ve ekibin adeta annesi gibi olan Ayla karakteri, seyircinin de en çok sevdiği karakterlerden biri olmayı başardı. Öte yandan Ayla karakterine hayat veren Hülya Kalebayır ile ilgili merak edilen tüm detaylar ise haberimizde...
Arka Sokaklar dizisinin sevilen karakterlerinden biri olan Ayla Soylu, 16 sezondur değişen oyuncular tarafından canlandırıyor. Rıza Soylu’nun eşi olarak bilinen ve ekibin adeta annesi gibi olan Ayla karakteri, seyircinin de en çok sevdiği karakterlerden biri olmayı başardı. Öte yandan Ayla karakterine hayat veren Hülya Kalebayır, özel yaşamı ile herkesi şoke eden isimlerden biri haline geldi. Peki, Arka Sokaklar Rıza Baba'nın karısı Ayla kimdir? Hülya Kalebayır Çelik kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
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15 Oca 2022 - 16:16 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.