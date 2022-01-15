Arka Sokaklar Dizisinin Ezgi’sinden Şok Sözler! İlk Defa Açıkladı, Seyirci Delirdi! Meğer Ela Yörükoğlu…

Kanal D ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Arka Sokaklar dizisi, sevilen karakterleri ile bu sene 16. sezonuna başladı. Ekranların şimdilerde en uzun soluklu dizisi olan Arka Sokaklar dizisi, 14. sezonunda kadrosuna dahil ettiği Ezgi karakteri ile seyircisinin bir hayli dikkatini çekti. Arka Sokaklar dizisinin 14. sezonunda bu yana Ezgi karakterine hayat veren Ela Yörüklü ise, dizi ile ilgili yaptığı açıklamalar ile herkesi adeta şoke etti. Peki, Ela Yörüklü, Arka Sokaklar dizisi ile ilgili ne dedi? Arka Sokaklar Dizisinin Ezgi’si kimdir? Ela Yörüklü kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte, detaylar…



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