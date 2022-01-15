Arka Sokaklar Dizisinin Ezgi’sinden Şok Sözler! İlk Defa Açıkladı, Seyirci Delirdi! Meğer Ela Yörükoğlu…
Arka Sokaklar dizisi, 14. sezonunda kadrosuna dahil ettiği Ezgi karakteri ile seyircisinin bir hayli dikkatini çekti. Arka Sokaklar dizisinin 14. sezonunda bu yana Ezgi karakterine hayat veren Ela Yörüklü ile ilgili detaylar haberimizde...
Kanal D ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Arka Sokaklar dizisi, sevilen karakterleri ile bu sene 16. sezonuna başladı. Ekranların şimdilerde en uzun soluklu dizisi olan Arka Sokaklar dizisi, 14. sezonunda kadrosuna dahil ettiği Ezgi karakteri ile seyircisinin bir hayli dikkatini çekti. Arka Sokaklar dizisinin 14. sezonunda bu yana Ezgi karakterine hayat veren Ela Yörüklü ise, dizi ile ilgili yaptığı açıklamalar ile herkesi adeta şoke etti. Peki, Ela Yörüklü, Arka Sokaklar dizisi ile ilgili ne dedi? Arka Sokaklar Dizisinin Ezgi’si kimdir? Ela Yörüklü kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte, detaylar…
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15 Oca 2022 - 16:20 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.