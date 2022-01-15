Murat Boz ve Damla Sönmez Sevgili Mi Oldu? Acun Ilıcalı’ya Aşk-ı İlanda Bulunmuştu! Açıklaması Olay Yarattı! “Sevgilisiniz İşte!

O Ses Türkiye 2022 Yılbaşı Özel isimli yarışında sahne alan Damla Sönmez, Murat Boz’u adeta büyüledi. Damla Sönmez’in sesine ve güzelliğine kayıtsız kalamayan jüri üyesi Murat Boz, mikrofonu kaptığı gibi sahneye çıktı. Bu gelişmelerin ardından birbirine ilgi duyduğu Murat Boz ve Damla Sönmez’in yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Öte yandan konuyla ilgili ilk açıklama, o isimden geldi! Peki, Murat Boz ve Damla Sönmez sevgili mi oldu? İşte, detaylar…



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