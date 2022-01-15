Murat Boz ve Damla Sönmez Sevgili Mi Oldu? Acun Ilıcalı’ya Aşk-ı İlanda Bulunmuştu! Açıklaması Olay Yarattı! “Sevgilisiniz İşte!
Damla Sönmez’in sesine ve güzelliğine kayıtsız kalamayan jüri üyesi Murat Boz, mikrofonu kaptığı gibi sahneye çıktı. Bu gelişmelerin ardından birbirine ilgi duyduğu Murat Boz ve Damla Sönmez’in yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. İşte merak edilen tüm detaylar...
O Ses Türkiye 2022 Yılbaşı Özel isimli yarışında sahne alan Damla Sönmez, Murat Boz’u adeta büyüledi. Damla Sönmez’in sesine ve güzelliğine kayıtsız kalamayan jüri üyesi Murat Boz, mikrofonu kaptığı gibi sahneye çıktı. Bu gelişmelerin ardından birbirine ilgi duyduğu Murat Boz ve Damla Sönmez’in yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Öte yandan konuyla ilgili ilk açıklama, o isimden geldi! Peki, Murat Boz ve Damla Sönmez sevgili mi oldu? İşte, detaylar…
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15 Oca 2022 - 16:22 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.